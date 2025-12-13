Ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές μέχρι τέλος του χρόνου

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή και στις τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου που απομένουν.

Συγκεκριμένα, θα είναι ανοιχτά αύριο Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 21 Δεκεμβρίου και στις 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 11/12/2025 στην Αθήνα και από σήμερα 13/12/2025 στη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά το ωράριο της Κυριακής υπάρχει διαφορά μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και στις δύο περιπτώσεις τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 11 μ.μ. αλλά στην Αθήνα θα κλείνουν στις 4 μ.μ. και στη Θεσσαλονίκη στις 6 μ.μ.

Να σημειωθεί επίσης ότι δε θα λειτουργήσουν αύριο τα κρεοπωλεία σε συμπαράσταση στους κτηνοτρόφους και τους αγρότες για τις κινητοποήσεις τους.



Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα - Πειραιά

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Τα σούπερ μάρκετ

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν αύριο 14/12/2025 τα περισσότερα πό τις 11:00 έως και τις 20:00. Η αλυσίδα Σκλαβενίτης δε θα λειτουργήσει όπως ανακοίνωσε, εκτός από το κατάστημα στο Smart Park, το οποίο θα λειτουργήσει από 11:00 έως 20:00.

Κλειστά θα είναι την Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Τα myMarket έχουν ανακοινώσει στην ιστοσελίδα τους τη λίστα με σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά από 11:00 έως 16:00 όπως και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης.

