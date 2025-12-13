Στον «αέρα» Νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για «καψώνι» στον Δένδια;

Στον «αέρα» και οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς μέχρι να ψηφισθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 13:03 Η ΝΔ διέγραψε τον Μ. Χιλετζάκη για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
13.12.25 , 12:52 Η Σίσσυ Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη: «Την καταλαβαίνω απόλυτα»
13.12.25 , 12:40 Στον «αέρα» Νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για «καψώνι» στον Δένδια;
13.12.25 , 12:28 Νεκρός στο διαμέρισμά του ο Πίτερ Γκριν σε ηλικία 60 ετών
13.12.25 , 11:55 Βασιλιάς Κάρολος: «Ανταποκρίθηκα καλά στη θεραπεία για τον καρκίνο»
13.12.25 , 11:45 Δύο ταινίες με αγαπημένους ήρωες το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
13.12.25 , 11:32 Ουκρανία: Ζημιές σε 3 τουρκικά πλοία από την επίθεση Ρωσίας στην Οδησσό
13.12.25 , 11:22 Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
13.12.25 , 10:53 «Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
13.12.25 , 10:43 Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
13.12.25 , 10:37 Ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, γίνεται η πιο χριστουγεννιάτικη ιστορία!
13.12.25 , 10:34 Χειμώνας 2025-26: Πώς θα ζεσταθούν οι Έλληνες
13.12.25 , 10:24 Δώρο Χριστουγέννων:  Σε συναγερμό η Επιθεώρηση Εργασίας - Πότε θα δοθεί
13.12.25 , 09:03 BMW: Τι σχεδιάζει να πετύχει έως το 2035
13.12.25 , 09:03 Γιορτή Αγίου Ευστρατίου: Ο αξιωματικός που βασανίστηκε φριχτά
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Νίκος Δένδιας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον «αέρα» βρίσκεται μέχρι στιγμής το Νομοσχέδιο του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «Χάρτης μετάβασης στη νέα εποχή» που εισάγει σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. 

Να σημειωθεί ότι το Σχέδιο Νόμου εγκρίθηκε «πανηγυρικά» στις 30 Σεπτεμβρίου από το Υπουργικό Συμβούλιο με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να κάνει στην εισαγωγική τοποθέτηση εξαιρετικά θετικά σχόλια. Παρόλα αυτά η κατάθεσή του στη Βουλή εκκρεμεί!

Στον «αέρα» είναι όμως και οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου, οι οποίες υπολογίζονται μεν από 1/10/2025  και θα καταβληθούν αναδρομικά,  αλλά μέχρι να ψηφισθεί δεν μπορούν μα δοθούν τα χρήματα!

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top