Στον «αέρα» Νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για «καψώνι» στον Δένδια;

Στον «αέρα» βρίσκεται μέχρι στιγμής το Νομοσχέδιο του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «Χάρτης μετάβασης στη νέα εποχή» που εισάγει σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων.

Να σημειωθεί ότι το Σχέδιο Νόμου εγκρίθηκε «πανηγυρικά» στις 30 Σεπτεμβρίου από το Υπουργικό Συμβούλιο με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να κάνει στην εισαγωγική τοποθέτηση εξαιρετικά θετικά σχόλια. Παρόλα αυτά η κατάθεσή του στη Βουλή εκκρεμεί!

Στον «αέρα» είναι όμως και οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου, οι οποίες υπολογίζονται μεν από 1/10/2025 και θα καταβληθούν αναδρομικά, αλλά μέχρι να ψηφισθεί δεν μπορούν μα δοθούν τα χρήματα!

