Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός

Τα 75 της χρόνια θα έκλεινε αν ζούσε σήμερα η Χριστίνα Ωνάση, η κόρη του Έλληνα μεγιστάνα, Αριστοτέλη.

Η Χριστίνα Ωνάση έζησε μια σύντομη, περιπετειώδη και θλιμμένη ζωή. Η έλλειψη πατρικής στοργής σημάδεψε τον χαρακτήρα της και καθόρισε τις προσωπικές της επιλογές.

Ζούσε πάντα στη σκιά του μεγάλου της αδερφού, Αλέξανδρου, στον οποίο ο πατέρας της είχε μεγάλη αδυναμία. Έκανε τέσσερις γάμους και ήταν όλοι αποτυχημένοι.

Η Χριστίνα Ωνάση / Φωτογραφία: Ap Images

Όταν η Χριστίνα Ωνάση συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι

Η Χριστίνα Ωνάση ήταν γνωστή για τον επιπόλαιο και τολμηρό τρόπο ζωής της. Ένα άγνωστο για πολλούς περιστατικό έχει γίνει γνωστό από το βιβλίο «Η ζωή μου με την Χριστίνα Ωνάση» της κολλητής της φίλης, Μαρίνας Τσοκμετσόγλου.

Τη δεκαετία του 70 στο Παρίσι όταν η Χριστίνα Ωνάση θέλοντας να σκοτώσει λίγη ώρα κατέβηκε με την κολλητή της σε κεντρικό δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας παριστάνοντας την πόρνη. Μάλιστα, ένας οδηγός, τους προσέφερε 500 φράγκα για να πάνε μαζί του, ενώ λίγο αργότερα ένα περιπολικό που έκανε έρευνα στην περιοχή τους ζήτησε τα χαρτιά τους. Φυσικά δεν τα είχαν. Οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν στο τμήμα και τότε η Χριστίνα άρχισε να φωνάζει στη μέση του δρόμου ότι δεν είναι πόρνη, αλλά η κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση και ότι όλο αυτό ήταν μία απλή πλάκα. Ο αστυνομικός τότε την κοίταξε ειρωνικά και της απάντησε «Μπράβο. Κι εγώ είμαι ο γιος του Ντε Γκωλ» και τις έβαλε στο περιπολικό.

Τη λύση τελικά την έδωσε η θυρωρός του σπιτιού της στο Παρίσι που έφτασε πανικόβλητη στο τμήμα για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα της κυρίας της, ενώ όταν ο Ωνάσης πληροφορήθηκε λίγο αργότερα το περιστατικό, της επιτέθηκε αποκαλώντας της «βρώμα» και λέγοντας της «πως δεν είναι ικανή ούτε την πόρνη να παριστάνει καλά».

Η Χριστίνα Ωνάση με την κόρη της Αθηνά / Φωτογραφία: Ap Images

Ο άγνωστος εθισμός της

Η κολλητή φίλη της Χριστίνας Ωνάση έχει αποκαλύψει: «Της άρεσε όμως, πολύ η Coca Cola. Έπινε 24 μπουκάλια κάθε μέρα αρχίζοντας από το πρωί. Ήταν σαν να συνέδεε μια αντλία καφεΐνης με τον οργανισμό της», λέει κάποια στιγμή η κυρία Τσολμεκτσόγλου αποκαλύπτοντας τον άγνωστο εθισμό της Χριστίνας.

Η ημέρα που η Χριστίνα Ωνάση πέθανε

Στις 19 Νοεμβρίου 1988 σε ηλικία 37 ετών, η Χριστίνα Ωνάση βρέθηκε νεκρή στην μπανιέρα της με ένα άδειο μπουκάλι ηρεμιστικών δίπλα της. Βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες για να παντρευτεί τον πρόεδρο της ελληνικής παροικίας της Αργεντινής, Γιώργο Τσολκμετσόγλου. Αρχικά είχε γίνει λόγος για καρδιακή προσβολή, αλλά ο γιατρός που την είχε εξετάσει λίγο πριν πετάξει για την Αργεντινή είπε ότι η καρδιά της ήταν γερή σαν αυτή ενός ταύρου. Αργότερα οι γιατροί έκαναν λόγο για πνευμονικό οίδημα, ωστόσο κανείς δεν ήταν σε θέση να πει τι το προκάλεσε. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας δεν ανακοινώθηκαν ποτέ, ενώ ο περίγυρός της μιλούσε για τις πιο ευτυχισμένες μέρες της κληρονόμου.

Όπως σημειώνει η Μαρίνα Τσοκμετσόγλου στο βιβλίο της για την ημέρα του θανάτου της Χριστίνας Ωνάση, «εκείνο το βράδυ μιλούσε για τον πατέρα και τον αδερφό της, θέματα που δεν τα άγγιζε. Ήταν σαν κάθαρση γι' αυτή. Γελώντας, μου είπε πως είναι κουρασμένη και πως ήθελε να πάει για ύπνο. Μου έδωσε ένα φιλί στον αέρα και με καληνύχτισε στα ελληνικά. Όταν αργότερα χτύπησα την πόρτα της, δεν πήρα απάντηση. Άνοιξα και τη βρήκα κοιμισμένη στην μπανιέρα. Κάλεσα τους γιατρούς, τον αδερφό μου, την αστυνομία, αλλά ήταν ήδη αργά. Θυμάμαι τα μάτια της Χριστίνας ανοιχτά να κοιτάνε το άπειρο...».