Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα για την καταγγελία εις βάρος του Μαζωνάκη

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια, ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.

Έντονα συναισθηματικά φορτισμένος ο 21χρονος τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ξέσπασε σε κλάματα όταν αναφέρθηκε στους γονείς του.

«Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης. Δεν επικοινώνησε μαζί μου. Να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει “λες ψέματα”. Εκεί θα καταλάβω πολλά. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος. Ακόμα ξεκαθάρισε πως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία άμεση επικοινωνία με τον τραγουδιστή.

Αναφερόμενος στις δύσκολες στιγμές όλης αυτής της έντονης διαδρομής, αποκάλυψε πως ήδη από την περίοδο της συνεργασίας τους την περασμένη άνοιξη είχε αποφασίσει να μιλήσει δημόσια. «Το είχα πει στους συνεργάτες ότι εγώ θα μιλήσω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Εκεί το χρονικό διάστημα ήθελα να το πω, αλλά μαθεύτηκε, αιφνιδιάστηκα. Εκεί τρόμαξα», αποκάλυψε.

«Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι συνέβη τότε»

«Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι συνέβη τότε», πρόσθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ξεσπώντας σε κλάματα στον αέρα, με την Ιωάννα Μαλέσκου να σηκώνεται από τη θέση της και να πηγαίνει κοντά του για να τον αγκαλιάσει και να τον παρηγορήσει.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος είναι ο τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη/ NDP

Η επαγγελματική πρόταση και η πρώτη συνάντηση στο καμαρίνι με τον κ. Μαζωνάκη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη μήνυσή του ο 22χρονος, στις 20 Μαρτίου 2025 δέχθηκε τηλεφώνημα από ατζέντη του κ. Μαζωνάκη, με πρόταση να ενταχθεί άμεσα στο σχήμα που, το οποίο θα ξεκινούσε άμεσα εμφανίσεις στην Αθήνα. Όπως σημειώνει, λόγω της έλλειψης χρόνου και της ανάγκης για εργασία, ταξίδεψε αυθημερόν από τη Θεσσαλονίκη στην πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει, όταν έφτασε στο νυχτερινό κέντρο, η πρόβα είχε ήδη ολοκληρωθεί. Αργότερα το ίδιο βράδυ, του ζητήθηκε να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, αίτημα που αρχικά τον αιφνιδίασε και τον προβλημάτισε. Παρά τις επιφυλάξεις του, οδηγήθηκε τελικά στον χώρο, όπου έμεινε μόνος μαζί του.

Κατά την παραμονή του εκεί, ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά του και του πρότεινε να συμμετάσχει, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Η αρχική συζήτηση είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, ωστόσο, όπως αναφέρει, σύντομα άλλαξε κατεύθυνση.