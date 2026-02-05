Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα

Δείτε μία από τις τελευταίες συνεντεύξςι του Λάκη Ραπτάκη στο Στούντιο 4

Πέθανε στα 79 του χρόνια ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, ένας από τους μεγαλύτερους «θρύλους» της νυχτερινής διασκέδασης τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit, ο γνωστός επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή με αιφνίδιο τρόπο, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Ο καλός του φίλος, Γιάννης Πιρουνάκης, τον αποχαιρέτησε δημόσια μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Λάκης Ραπτάκης ήταν μορφή στον κόσμο της νύχτας. Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 μαγαζιά διασκέδασης.

Για καιρό πρωταγωνιστούσε στα lifestyle έντυπα και τις εκπομπές, λόγω της θυελλώδους σχέσης του το 1998 με τη Βάνα Μπάρμπα, που διήρκεσε για περίπου δύο χρόνια. Ο έρωτάς τους είχε απασχολήσει ιδιαίτερα, ενώ ο χωρισμός τους στις αρχές του 2000 ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακός.

Συγκεκριμένα η Βάνα Μπάρμπα είχε καταγγείλει ότι ο επχειρτηματίας της επιτέθηκε έξω το σπίτι της, κάνοντας λόγο για ζήλια, καθώς εκείνη διατηρούσε τότε σχέση με τον Αναστάση Μαρασλή, μετέπειτα πατέρα της κόρης της, Φαίδρας. Από την άλλη ο Λάκης Ραπτάκης υποστήριζε πως της είχε δανείσει 50 εκατομμύρια δραχμές, κάτι που εκείνη διέψευδε μέσω του δικηγόρου της.

Οι δυο τους τα είχαν βρει πάντως κι είχαν αφήσει στο παρελθόν αυτές τις δηλώσεις, με την ηθοποιό, να λέει τελευταία πως οι σχέσεις τους ήταν καλές κι ο Λάκης Ραπτάκης ήταν ένας από τους ανθρώπους που της φέρθηκαν με σεβασμό. Μάλιστα, είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε πρεμιέρα το 2023.