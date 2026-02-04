Στην αντεπίθεση η Τσολάκη: Η αποκάλυψη για το ραντεβού με άλλο κανάλι

Η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 έριξε αυλαία στα μισά της σεζόν, με την παρουσιάστρια να σχεδιάζει πλέον την επόμενη μέρα της στην τηλεόραση.

Η Ελένη Τσολάκη φαίνεται να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην παλιά τηλεοπτική της στέγη, το Open, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο ταυτισμένο με την ψυχαγωγία του σταθμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ίδια έχει ήδη πραγματοποιήσει ραντεβού με ιθύνοντες του καναλιού, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 παραμένει ακόμη ενεργό.

Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2025, η Ελένη Τσολάκη είχε αποχαιρετήσει συγκινημένη τους τηλεθεατές του Open, τονίζοντας, μεταξύ άλλων:

«Είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω ζήσει, ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Όλα γίνονται για καλό και θέλω να πιστεύω για κάποιο όμορφο λόγο. Κρατάω αυτές τις στιγμές σαν φυλαχτό μέσα στην ψυχή μου και προχωράμε. Είμαι περήφανη γι’ αυτή την εκπομπή, είμαι περήφανη γι’ αυτά τα πέντε χρόνια και αν γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα άλλαζα τίποτα. Σας ευχαριστώ για όλα! Καλό καλοκαίρι! Αυτό ήταν το “Πρωινό ΣουΣου”».

Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η μετακίνησή της στον ΑΝΤ1, ωστόσο η εκπομπή της στο κανάλι ολοκληρώθηκε πρόωρα, στα μέσα της σεζόν, πριν καν προλάβει να πει «αντίο» στο τηλεοπτικό κοινό. Μετά το αιφνίδιο τέλος, τη ζώνη του Σαββατοκύριακου ανέλαβε η Κατερίνα Καραβάτου, διατηρώντας, ως επί το πλείστον, την ίδια ομάδα με εκείνη της Ελένης Τσολάκη.

Κωνσταντίνος Αντωνάτος: «Δε βλέπω ποια είναι η λογική αυτού του ραντεβού»

Τους ενδοιασμούς του για τη φημολογούμενη επιστροφή της Ελένης Τσολάκη στο Open εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, λέγοντας:

«Μπράβο. Από μια μετρίως επιτυχημένη εκπομπή στο Open, που δεν της έκανε πρόταση, πήγε στον ΑΝΤ1 που της έκανε πρόταση, κόπηκε με προσωπική χρέωση έτσι όπως φαίνεται, και γυρίζει στο Open να της προτείνουν αυτό που δεν της πρότειναν το καλοκαίρι; Είναι λίγο περίεργο ήδη. Δε βλέπω ποια είναι η λογική αυτού του ραντεβού. Μακάρι να έχουν να της προτείνουν κάτι που θα της εξασφαλίσει ένα πιο ήσυχο μέλλον», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Κωνσταντίνος Αντωνάτος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου είναι βαθιά αδιάφορο και το παιχνίδι και η επανεκτέλεση με τη Μαρία Μπακοδήμου»

Ενώ, αναφερόμενος στον «Αδύναμο Κρίκο» με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπακοδήμου, σημείωσε:

«Μου είναι βαθιά αδιάφορο και το παιχνίδι και η επανεκτέλεση με τη Μαρία Μπακοδήμου. Τη Μαρία Μπακοδήμου την εκτιμώ σαν παρουσιάστρια, σαν μονάδα. Δεν ενθουσιάζομαι. Και το τρέιλερ για το παιχνίδι μου φάνηκε μια απ' τα ίδια. Αδύναμο; Τετριμμένο; Δεν ξέρω τι. Δε μου θύμισε καν «Αδύναμο Κρίκο». Ίσως είναι τόσο έντονο το αποτύπωμα του Τάσου Τρύφωνος ακόμα, που μου κάθεται βαρύ σε μια τόσο... γνωστή προσωπικότητα όπως η Μαρία Μπακοδήμου. Αλλά δε με ενθουσιάζει γενικά η επαναφορά. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική τηλεόραση θα σωθεί από την επαναφορά του «Αδύναμου Κρίκου», είναι αυτό που περιμένουμε και να πούμε «Α ναι ρε, θα δω εκείνη την ώρα τηλεόραση ξανά;».

