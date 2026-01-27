Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη Ναταλία Ανδρικοπούλου συνάντησε ο Πάνος Παπαδόπουλος με την κάμερα του Breakfast@Star, με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει τα τηλεοπτικά πρόσωπα και πράγματα, το... beef ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά και την... επιστροφή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 μετά το τέλος της εκπομπής της!

Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!

«Υπάρχει αναβρασμός στον ΑΝΤ1, υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν ζώνες, ανακατατάξεις και λοιπά, και δεν μπορώ να το αποκλείσω να την δούμε τελικά σε κάτι. Πάντως, θα τη δούμε στον ΑΝΤ1 σύντομα. Θα τη δούμε σε επεισόδιο του Γιατί ρε πατέρα; όπου έχει κάνει guest, το οποίο είχε γυριστεί βέβαια πριν συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα», είπε η δημοσιογράφος για την Ελένη Τσολάκη. 

Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο τέλος του τηλεπαιχνιδιού 5Χ5 με τον Θάνο Κιούση, αλλά και στα πρώτα γυρίσματα που έκανε η Ζέτα Μακρυπούλια με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για το βραδινό της σόου. 

Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!

Σχολιάζοντας τη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου: «Δύσκολο να ξεκινάς στα μέσα της σεζόν, ενώ πολύ πρόσφατα υπήρχε μια άλλη εκπομπή, μια άλλη παρουσιάστρια στην ίδια ζώνη. Η σύγκριση είναι δεδομένη, εφόσον παίρνεις τη θέση κάποιου άλλου που ήταν μέχρι πρότινος εκεί. Κακά τα ψέματα, είναι άλλο πράγμα το καλοκαίρι και άλλο πράγμα σε κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, σε μια έντονη ζώνη όπως είναι η πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου», είπε. Έπρεπε η Κατερίνα Καραβάτου να αρνηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση; «Δε γνωρίζω αν μπορούσε. Προφανώς υπήρχαν δεσμεύσεις από το συμβόλαιό της, γιατί έχει υπογράψει ήδη από τον Οκτώβριο και κατά κάποιον τρόπο, απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, αμειβόταν μέχρι τώρα χωρίς να παρουσιάζει κάτι. Οπότε δε θα μπορούσε να πει "παιδιά δεν μπορώ, βάλτε με τον Σεπτέμβριο και μέχρι τότε πληρώνετέ με". Δε γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε, δε νομίζω ότι είχε περιθώρια να αρνηθεί». 

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν με όλη τη σημασία της λέξης»

Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!

Η Ναταλία Ανδρικοπούλου σχολίασε και την... κόντρα ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Γιώργο Λιάγκα: «Είναι ένα ωραίο σπορ νομίζω αυτό και για τους δύο. Μερικές φορές τους κάνει καλό σε επίπεδο τηλεθέασης, αν όντως υπάρχει ένα θέμα προς σχολιασμό. Αν με ρωτάς τώρα, στην υπερβολή του που πιάνονται από κάτι, από λεπτομέρειες καμιά φορά, ίσως δ  χρειάζεται σε τέτοιο βαθμό. Αλλά νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι ο ένας είναι καθημερινά κι ο άλλος σαββατοκύριακο, παρά με κάποια υποτιθέμενη κόντρα, φοβερή και τρομερή. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποια τρομερή κόντρα και στο λέω ως άνθρωπος που έχει δουλέψει και στις δύο εκπομπές, δεν εισέπραξα ποτέ κάτι τέτοιο».

Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»

«Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το κλίμα;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Όχι, δεν υπήρχε. Ή κάποιο ας πούμε, "δεδομένο beef", ας πούμε, ή ότι οπωσδήποτε ψάχνουμε να βρούμε κάτι για τον Γιώργο Λιάγκα απ' τη μια μεριά, ή οπωσδήποτε ψάχνουμε κάτι για τη Σίσσυ Χρηστίδου απ' την άλλη πλευρά. Όχι», απάντησε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

