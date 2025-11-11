Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα ότι θέλει πολύ να ξανακάνει βραδινό show σχολίασε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην κάμερα του Breakfast@Star, κάνοντας αποκαλύψεις για το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή.

Ναταλία Ανδρικοπούλου: «Ο Γιώργος Λιάγκας προετοιμάζει την επόμενη μέρα»

«Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος Λιάγκας προετοιμάζει την επόμενη μέρα. Γνωρίζουμε ότι το συμβόλαιό του λήγει. Υπάρχουν διάφορες φήμες για την ώρα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για παγιωμένο ρεπορτάζ. Κάποιοι λένε ότι του χρόνου ο ANT1 μπορεί να κάνει κάποια στροφή το πρωί και ακούγεται και το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου, αλλά εγώ έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ πρόωρο να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, έχει ακουστεί και αισθάνομαι ότι ο Γιώργος Λιάγκας, βγαίνοντας σε εισαγωγικά στην αντεπίθεση, λέει: “Οκ, ας μην κάνω πρωινό, μπορώ να κάνω και βραδινό”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχημένη δημοσιογράφος και τηλεκριτικός αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου: «Εγώ τουλάχιστον κρατάω την πληροφορία που έχω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα περιμένουμε να την δούμε το καλοκαίρι. Θα την δούμε νωρίτερα».

«Είναι λίγο αμήχανα όλα αυτά. Έκανε την επιλογή στην αρχή να έχει ένα πολυπληθές πάνελ και δύο διαφορετικές θεματολογίες, που τώρα ενοποιούνται. Αναγκαστικά μπήκε στην πεπατημένη. Ελπίζω αυτό να λειτουργήσει προς όφελος της εκπομπής και να μακροημερεύσει», δήλωσε σε άλλο σημείο για τις δραστικές αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

