Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος

Δείτε βίντεο για τον γάμο της Αλεξάνδρας Νίκα και του Κωνσταντίνου Αργυρού από την εκπομπή Live News

Το 2025 αποδείχθηκε μια χρονιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και λαμπερά «ναι». Από εντυπωσιακούς celebrity γάμους που μονοπώλησαν τα social media μέχρι πιο διακριτικές τελετές, τα ζευγάρια που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας ή αντάλλαξαν όρκους αγάπης φέτος μας θύμισαν πως ο έρωτας ίσως τελικά και να φοράει νυφικό!

Καλλιτέχνες, παρουσιαστές και αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz ένωσαν τις ζωές τους, με κάθε γάμο να έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, στιλ και συμβολισμό. Από τον πολυσυζητημένο γάμο του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα, μέχρι την ένωση του FY με την Αλεξία Κεφαλά, αλλά και τον γάμο της Ελπίδας Ιακωβίδου με τον Τζώνη Καλημέρη, το 2025 μας χάρισε στιγμές που θύμισαν ρομαντική ταινία.

Ακολουθούν όλοι οι γάμοι που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν περισσότερο μέσα στη χρονιά – κάθε ζευγάρι με τη δική του μοναδική ιστορία αγάπης.

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα

Σε στενό οικογενειακό κύκλο επέλεξαν να παντρευτούν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα στο καλοκαίρι του 2025 και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 7 Ιουλίου.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία παραμυθένια τελετή στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο Grand Resort Lagonissi ενώπιων 20 ατόμων, ενώ αργότερα ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι με περίπου 150 καλεσμένους.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Μαριάννα Λάτση και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, του οποίου το παιδί είχε βαπτίσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Πέτρος Στάθης, ο Τζορτζ Τσούνης, η Χάλα Χούρι, η Ράνα Ζέιν, η οικογένεια του Νίκου Πατέρα, η Ιφιγένεια Πρωτονοτάριου, ο Πάρης Κασιδόκωστας, η Τάμτα, ο Αντώνης Ξυλάς, η οικογένεια Τρύφωνα, η οικογένεια Τσάκου, καθώς και ο Γιάννης Μωράκης, στην επιχείρηση του οποίου τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Aπό τους καλεσμένους είχε ζητηθεί να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να μην αναρτηθεί τίποτα στα social media από τη λαμπερή βραδιά.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ήταν μία από τις πιο όμορφες νύφες /Φωτογραφία Instagram

Η Αλεξάνδρα Νίκα φόρεσε νυφικό με την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη με βαθύ ντεκολτέ και αμέτρητα πετράδια, που έκλεψε τις εντυπώσεις και για τα μαλλιά της επέλεξε έναν κότσο σινιόν.

Το νυφικό της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν βγαλμένο από παραμύθι! /Φωτογραφία Instagram

Ο τραγουδιστής φόρεσε ένα κλασσικό μαύρο κοστούμι από τον οίκο Tom Ford.

Εντυπωσιακή ήταν και η γαμήλια… τάρτα με κόκκινες φράουλες που έκοψε το ζευγάρι αντί για τούρτα, ενώ σε μια συμβολική κίνηση οι δυο τους ράντισαν με άχνη ζάχαρη το γλυκό και έδωσαν το σήμα για την έναρξη της γιορτής.

Τη μουσική επιμέλεια είχε ο dj Γιάννης Λάχανος, ενώ καλλιτέχνες ερμήνευσαν και νησιώτικα τραγούδια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε δικές του επιτυχίες αλλά και κομμάτια από τον νέο δίσκο που ετοιμάζει με νησιώτικα τραγούδια. Χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς ήταν εκείνη που ο γαμπρός ερμήνευσε τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου.

Ο πρώτος χορός του ζευγαριού συγκίνησε φίλους και συγγενείς, καθώς αγκαλιασμένοι ψιθύριζαν ο ένας στον άλλο στίχους του κομματιού, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς γράφτηκε για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω του κοινού τους φίλου Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο τον ενός έτους Βασίλη στον οποίο έχουν τεράστια αδυναμία!

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ με πολιτικό γάμο στην Αμερική στις 10 Οκτωβρίου του 2025, επιλέγοντας να πάνε στο Δημαρχείο μόνοι τους, χωρίς γονείς και φίλους.

Η νύφη έλαμπε μέσα στο λευκό δαντελένιο φόρεμά της, το οποίο έκλεψε την παράσταση. Το νυφικό της είχε ψηλή λαιμόκοψη και διακριτική δαντέλα. Ήταν η επιτομή του διαχρονικού bridal chic.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Ιnstagram η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο μέσα από το αυτοκίνητο καθοδόν για τον γάμο, αλλά και ένα τρυφερό βίντεο με το φιλί στον αγαπημένο της κατά την τελετή.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2026 θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι και στην Ελλάδα, τον τόπο καταγωγής της νύφης για να το γιορτάσουν με συγγενείς και φίλους με ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι.

Ωστόσο, όπως έχει πει η ίδια θρησκευτικό γάμο δεν μπορούν να κάνουν διότι εκείνη είναι χριστιανή και ο σύζυγός της είναι Εβραίος.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικό γάμο γιατί εγώ είμαι Χριστιανή κι ο Jake είναι Εβραίος. Αλλά ναι, συνηθίζεται και γενικότερα», είχε απαντήσει χαρακτηριστικά η ίδια στο TikTok.

Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με φόντο τους αμμόλοφους του Τέξας, γιόρτασαν τον πολιτικό τους γάμο με ένα υπέροχο πάρτι.

Το νιόπαντρο ζευγάρι υποδέχθηκε περίπου 40 αγαπημένους φίλους σε ένα exclusive dinner για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, μόλις δυο εβδομάδες μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Δημαρχείο, όπου πήγαν μόνο οι δυο τους.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram της και έγραψε ότι αισθάνεται «ευλογημένη».

Το πάρτι έγινε στον κήπο του σπιτιού τους. Ο στολισμός ήταν λιτός με πολλά λουλούδια. Μεγάλα τραπέζια είχαν στηθεί για να δειπνήσουν όλοι μαζί οι καλεσμένοι, ενώ υπήρχε και μουσική με άφθονα κοκτέιλς και γλυκά.

Στο κέντρο υπήρχε και μία σκηνή με μικρόφωνα! Εκεί ανέβηκε το ζευγάρι για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους του και να χορέψει τον πρώτο χορό.

Η βραδιά επισφραγίστηκε με άφθονο κέφι, χαμόγελα και μια βαθιά, συγκινητική στιγμή: ένα τρυφερό και ρομαντικό φιλί του ζευγαριού πάνω στη σκηνή, μπροστά στους καλεσμένους τους, το οποίο έγινε viral.

Στο Τέξας ταξίδεψε και η αδελφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, η οποία είναι πάντα στο πλευρό της.

FY – Αλεξία Κεφαλά

Μετά από έξι χρόνια σχέσης, ο τράπερ FY και η YouTuber Αλεξία Κεφαλά παντρεύτηκαν στις 24 Αυγούστου 2025.

Ο γάμος τους έγινε στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Ανάμεσα στους 120 καλεσμένους, ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες ήταν επίσης φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Στέλλα Πάσαρη, η Marseaux, ο Toquel, η Natasha Kay και η Cinderella.

Η Αλεξία Κεφαλά επέλεξε για την ξεχωριστή ημέρα ένα ρομαντικό νυφικό δια χειρός Μαρίας Κονίδη, με corset μπούστο και δαντέλα που μπορούσε να κλείσει μέχρι τον λαιμό, αλλά και να αφαιρεθεί, ώστε να προσφέρει ένα δεύτερο look στη δεξίωση.

Instagram: @upinthehype | @alex_tsitouridis

Η μπομπονιέρα ήταν ένα τετράγωνο κουτί από καθρέφτη πάνω στο οποίο υπήρχε ένα φεγγάρι και το σήμα του άπειρου, ενώ οι καλεσμένοι πήραν ως δώρο και ένα αρωματικό κερί που φτιάχτηκε ειδικά για την περίσταση και ήταν διακοσμημένο με τα αρχικά του ζευγαριού.

Κατά την είσοδο των καλεσμένων έπαιζε μπάντα με βιολιά, ενώ η διακόσμηση περιλάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ. Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση με πλούσιο μενού.

To πέπλο της νύφης είχε κεντημένα τα αρχικά του ζευγαριού και την ημερομηνία του γάμου του.

Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, πραγματοποιήθηκαν ο γάμος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη, καθώς και η βάπτιση του γιου τους, παρουσία περίπου 600 καλεσμένων την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Instagram: @andromache_dim | @alex_tsitouridis @adrianafountzoula

Ο μικρός τους γιος, που έκλεισε πρόσφατα τον πρώτο του χρόνο, πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Νονοί του μικρού ήταν η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν δύο στενοί φίλοι τους, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής.

Η νύφη εντυπωσίασε με ένα custom νυφικό δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, ο οποίος υπέγραψε και το φόρεμα που επέλεξε για τη δεξίωση. Ο γαμπρός φόρεσε επίσης custom κοστούμι, σχεδιασμένο από τον Δημήτρη Πέτρου.

Ο μικρός Γεράσιμος εμφανίστηκε με κοστούμι της Λένας Κατσανίδου, ενώ τα βαφτιστικά του ήταν από τον οίκο Stova Bambini by Stelios Manolas.

Το styling του ζευγαριού επιμελήθηκε ο στενός τους συνεργάτης Διονύσης Κολποδίνος, ενώ το μακιγιάζ της νύφης ανέλαβε η Σμαρώ Μανωλοπούλου. Το bridal makeup κινήθηκε σε ροζ τόνους – το αγαπημένο χρώμα της Ανδρομάχης – και συνδύαζε το soft glam aesthetic με το δημοφιλές glazed skin effect.

Τα μαλλιά της χτενίστηκαν από τον Στέλιο Τίρπα σε απαλούς κυματισμούς, με τα μισά μαζεμένα σε χαλαρό κότσο, από όπου στερεώθηκε και το πέπλο.

Η διακόσμηση του χώρου ακολούθησε παστέλ αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου. Ακολούθησε καθιστό δείπνο στον ίδιο χώρο, με εντυπωσιακά στολισμένες ροτόντες και πλούσιο μενού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μπομπονιέρα – ένα κουτί με χρυσοτυπία, που ανέγραφε τον στίχο «στα όμορφα, στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί», από το γνωστό ντουέτο του ζευγαριού «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα». Το κουτί περιείχε κουφέτα και ένα αρωματικό κερί.

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά με πολύ τραγούδι και χορό, ενώ το live πρόγραμμα ανέλαβε ο Γιάννης Καψάλης με την ορχήστρα του, απογειώνοντας το κέφι με αγαπημένα δημοτικά.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν: η Άντζελα Δημητρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, στην οποία ανήκουν και οι δύο τραγουδιστές, Γιώργος Αρσενάκος, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος, και ο Θέμης Γεωργαντάς.

Τζώνης Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου

Ο Τζώνης Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 19 Ιουλίου 2025 στο γραφικό χωριό της Φλώρινας, το Νυμφαίο, όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά κι ερωτεύτηκαν.

Καλεσμένοι ήταν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του ζευγαριού, που ταξίδεψαν από την Αθήνα και από την Κύπρο για να τους τιμήσουν με την παρουσία τους.

Ο Τζώνη Καλημέρης και η παρουσιάστρια από την Κύπρο έκαναν θρησκευτικό γάμο, έπειτα από σχεδόν ενάμιση χρόνο σχέσης. Βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή δημοσίευσαν αρχικά φίλοι και συνεργάτες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η επική ατάκα του γαμπρού στον πατέρα της νύφης λίγο πριν τού δώσει το χέρι της κόρης του. Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν ακούμε τον Τζώνη Καλημέρα να λέει: «Σε ευχαριστώ που μου την έδωσες» και τον πεθερό του να απαντά κάνοντας τον σταυρό του, με τους καλεσμένους να ξεσπούν σε γέλια.

Η νύφη ήταν εντυπωσιακή μέσα στο δαντελένιο νυφικό της με το ασορτί πέπλο δημιουργίας του γνωστού σχεδιαστή, Ερωτόκριτου.

Η Κύπρια παρουσιάστρια κατέφθασε στην εντυπωσιακή πέτρινη εκκλησία, έχοντας στο πλευρό της τον σκύλο της. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι το ζευγάρι φορούσε στέφανα που έμοιαζαν με κορώνες.

Η Ελπίδα Ιακωβίδου περιέγραψε τον γάμο της ως ονειρικό, σημειώνοντας πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα παντρευτεί: «Αν κάποιος με ρωτήσει αν αυτός ήταν ο γάμος των ονείρων μου, θα απαντήσω ότι ποτέ δεν ονειρεύτηκα γάμο, αλλά αυτός ήταν ένας γάμος όνειρο! Ευχαριστώ όλους εσάς που δημιουργήσατε αυτό το όνειρο. Σας αγαπώ. Τζωνυ…. Έρχομαι».

Χρήστος Χολίδης - Κατερίνα Γκιουζέλη

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε στις 19 Ιουλίου 2025, ο Χρήστος Χολίδης με την αγαπημένη του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους.

Μετά από τρία χρόνια σχέσης το ζευγάρι πήρε την απόφαση να επισημοποιήσει τη σχέση του.

Ο γάμος και η δεξίωση έγιναν σε κτήμα στην Κερατέα, με βίντεο και φωτογραφίες να πλημμυρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο υλικό που δημοσιεύτηκε το ζευγάρι απαθανατίζεται την ώρα που τελούνταν το μυστήριο με τη νύφη να ξεχωρίζει με την εντυπωσιακή δημιουργία που επέλεξε.

Στη συνέχεια, ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στο κτήμα, όπου είχε στηθεί σκηνή, με τον Χρήστο Χολίδη και κάποιους εκ των καλεσμένων του, μεταξύ αυτών ο Μπο, και ο Θάνος Κιούσης ως Τόνι Σφήνος, να αναλαμβάνουν να διασκεδάσουν τους καλεσμένους τραγουδώντας.

Xαρακτηριστική ήταν η στιγμή που ο Χρήστος Χολίδης ερμήνευσε το τραγούδι «Εσύ με συμπληρώνεις» και χόρεψε με την γυναίκα της ζωής του.

Η νύφη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, φορώντας στο κεφάλι ένα επιβλητικό πέπλο πολλών μέτρων. Η μπομπονιέρα ήταν απλή και κομψή στολισμένη με δύο χρυσά σύμβολα που έμοιαζαν με καρδούλες.

Ανάμεσα στους καλεσμένους αρκετοί συνάδελφοι του Χρήστου Χολίδη, όπως ο Τόνι Σφήνος, ο Μπο και η Μαρία Ιακώβου, οι οποίοι τραγούδησαν πάνω στην σκηνή που είχε στηθεί, ενώ το μικρόφωνο πήρε και ο γαμπρός, ερμηνεύοντας ποντιακά τραγούδια.

