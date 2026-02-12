Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη

Οι αναρτήσεις που δημοσίευσε το ερωτευμένο ζευγάρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη
12.02.26 , 17:53 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 2026
12.02.26 , 17:43 Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!
12.02.26 , 17:42 Η ανάρτηση της  ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: Τσίκνισε σωστά!
12.02.26 , 17:11 Τούνη: «Οι εκπομπές με σχολιάζουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους»
12.02.26 , 17:04 Η στιγμή που ο μετροπόντικας «Αθηνά» φτάνει στον Ευαγγελισμό
12.02.26 , 16:10 Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη
12.02.26 , 16:05 Tα ζώδια που θα περάσουν ρομαντικές στιγμές την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
12.02.26 , 15:57 Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
12.02.26 , 15:54 Η Διονυσία ψάχνει τον χαμένο αδερφό της - Η έκκλησή της
12.02.26 , 15:45 Άση Μπήλιου: Γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη με τις ευλογίες του Αιγόκερου
12.02.26 , 15:41 Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για διάδοχο
12.02.26 , 15:34 Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
12.02.26 , 15:15 MasterChef: Η κρίσιμη απόφαση που καλείται να πάρει ο αρχηγός
12.02.26 , 14:59 Πιερία: Φωτογραφία Ντοκουμέντο Από Το Φλεγόμενο Όχημα
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Ζήνα Κουτσελίνη: «Θα έρθει στο κανάλι μας ο Νίκος Μουτσινάς;»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Το βίντεο που πόσταρε η Χριστίνα Μπόμπα από τη Βιέννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα ταξίδεψαν στη Βιέννη για ρομαντικές στιγμές.
  • Το ζευγάρι γιορτάζει εννέα χρόνια κοινής πορείας και αφιερώνει χρόνο ο ένας στον άλλον.
  • Η Χριστίνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις νυχτερινές τους εξορμήσεις με τη λεζάντα "Nightout in Vienna".
  • Ο Σάκης πρόσθεσε χιουμοριστική πινελιά σε βίντεο πριν την έξοδό τους, σχολιάζοντας την καθυστέρηση της συζύγου του.
  • Παρά τις υποχρεώσεις τους ως γονείς, φροντίζουν να ανανεώνουν τη σχέση τους με ταξίδια.

Μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα στην Αθήνα, ο Σάκης Τανιμανίδης κι η Χριστίνα Μπόμπα άφησαν για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και πέταξαν για τη Βιέννη.

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη

Το ερωτευμένο ζευγάρι που μετράει εννέα χρόνια κοινής πορείας, επέλεξε την αυστριακή πρωτεύουσα για να αφιερώσει χρόνο αποκλειστικά ο ένας στον άλλον.

Μπόμπα: Μιλά για τη σεξουαλική ζωή με τον Τανιμανίδη - «Κάπου το ξεχνάς»

Μάλιστα, η όμορφη Χριστίνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις νυχτερινές τους εξορμήσεις με τη λεζάντα «Nightout in Vienna», ενώ ο Σάκης δεν παρέλειψε να προσθέσει τη δική του χιουμοριστική πινελιά. 

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα

Σε ένα βίντεο πριν την έξοδό τους, το ζευγάρι με μία αίσθηση από Mr. & Mrs. Smith, αντάλλαξε κομπλιμέντα με δόσεις αυτοσαρκασμού, με τον Σάκη να «παραπονιέται» χαριτωμένα για την καθυστέρηση της συζύγου του.

Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»

Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη

Παρά το γεγονός ότι οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίπα, αποτελούν την προτεραιότητά τους, οι δυο τους φροντίζουν να ανανεώνουν τη σχέση τους με ταξίδια, αποδεικνύοντας πως παραμένουν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΒΙΕΝΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top