Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι για δύο στη ρομαντική Βιέννη

Το βίντεο που πόσταρε η Χριστίνα Μπόμπα από τη Βιέννη

Μετά από ένα απαιτητικό πρόγραμμα στην Αθήνα, ο Σάκης Τανιμανίδης κι η Χριστίνα Μπόμπα άφησαν για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και πέταξαν για τη Βιέννη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που μετράει εννέα χρόνια κοινής πορείας, επέλεξε την αυστριακή πρωτεύουσα για να αφιερώσει χρόνο αποκλειστικά ο ένας στον άλλον.

Μάλιστα, η όμορφη Χριστίνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις νυχτερινές τους εξορμήσεις με τη λεζάντα «Nightout in Vienna», ενώ ο Σάκης δεν παρέλειψε να προσθέσει τη δική του χιουμοριστική πινελιά.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα

Σε ένα βίντεο πριν την έξοδό τους, το ζευγάρι με μία αίσθηση από Mr. & Mrs. Smith, αντάλλαξε κομπλιμέντα με δόσεις αυτοσαρκασμού, με τον Σάκη να «παραπονιέται» χαριτωμένα για την καθυστέρηση της συζύγου του.

Η ανάρτηση του Σάκη Τανιμανίδη

Παρά το γεγονός ότι οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίπα, αποτελούν την προτεραιότητά τους, οι δυο τους φροντίζουν να ανανεώνουν τη σχέση τους με ταξίδια, αποδεικνύοντας πως παραμένουν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ.