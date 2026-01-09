Μπόμπα: Μιλά για τη σεξουαλική ζωή με τον Τανιμανίδη - «Κάπου το ξεχνάς»

«Έχουμε προαποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα»

Όσα είπε γνωστή Influencer για τον Σάκη Τανιμανίδη & τις δίδυμες κόρες τους πριν λίγο καιρό/ Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον Σάκη Τανιμανίδη και τη σεξουαλική τους ζωή μετά από την απόκτηση των δίδυμων παιδιών τους μίλησε δημόσια η Χριστίνα Μπόμπα. Η γνωστή content creator ήταν καλεσμένη στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και «άνοιξε» την καρδιά της για τον γάμο της με τον παρουσιαστή. 

«Θα έβαζα στη σειρά (τι μου λείπει όταν φεύγει ο Σάκης) πρώτα την αγκαλιά το βράδυ, το σεξ και μετά οι δραστηριότητες με τα κορίτσια» απάντησε η Χριστίνα Μπόμπα ενώ σε ερώτηση αν το σεξ φτιάχνει στην πορεία ενός γάμου, η ίδια απάντησε «Χαμός!».

«Εγώ πιστεύω ότι το σεξ κάνει κύκλους. Και τι εννοώ; Θα υπάρξουν περίοδοι που το μυαλό μας είναι περισσότερο στη δουλειά, στο πώς θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα, είμαστε λίγο busy και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν και περίοδοι που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι.

Υπάρχουν οι περίοδοι που είμαστε σε φάση σαν να μόλις γνωριστήκαμε και περίοδοι που λίγο αυτό χάνεται μες στην καθημερινότητα και it’s okay, έτσι είναι το λογικό μέσα σε μία μακροχρόνια σχέση. Δεν θα με αγχώσει αν περάσουν μέρες (χωρίς σεξ). Μπορεί να το σκεφτώ, αλλά… ναι, πρέπει να ‘ναι πολλές οι μέρες» ανέφερε η γνωστή Influencer.

«Στις μακροχρόνιες σχέσεις και ειδικά στους γάμους, και ειδικά όταν έρχονται τα παιδιά, που είναι ένα μεγάλο ορόσημο και σε κλονίζει τους πρώτους μήνες όπως σου είπα. Κάθε γυναίκα και άντρας το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, αλλά δύσκολο να μη σε κλονίσει από έναν μήνα μέχρι δύο σίγουρα.

Δηλαδή έχεις βγάλει παιδιά από μέσα σου, θες χρόνο. Θεωρώ ότι το να ξέρεις μες στο μυαλό σου ότι υπάρχουν φάσεις, είναι καθησυχαστικό. Από την άλλη, οι σχέσεις πρέπει να δουλεύονται. Δηλαδή πρέπει όταν λίγο αυτό φεύγει, να το σπρώχνεις. Υπάρχουν οι περίοδοι που βγαίνει αβίαστα και είναι ξέρεις, ο ένας με τον άλλον μηνύματα, πράγματα και λοιπά, που είναι σαν να έχεις μόλις γνωριστεί, αλλά υπάρχουν και περίοδοι που αυτό κάπου το ξεχνάς και πρέπει να το δουλέψεις. Αν αυτό είναι που με ρωτάς, αυτό ισχύει στην περίπτωσή μας» τόνισε επίσης η Χριστίνα Μπόμπα.

 

Tι θαυμάζει στον Σάκη Τανιμανίδη - «Έχουμε προαποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα»

«Θα ακουστεί τώρα λίγο cheesy, αλλά για μένα ο Σάκης, είναι ένας άντρας που είναι πολύ δύσκολο να τον βρεις. Στο δικό μου μυαλό και σε αυτά που βλέπω εκεί έξω. Είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει πάρα πολύ έντονα τον δυναμισμό με την τρυφερότητα. Δεν φοβάται να πάρει αγκαλιές, δεν φοβάται να πει σ’ αγαπώ, δεν φοβάται να συγκινηθεί… αλλά παράλληλα είναι ένας άντρας δυναμικός, είναι ένας άντρας που στέκεται στα πόδια του, που θα πάρει αποφάσεις.

 

Πολλές φορές με έχει εμπνεύσει, πολλές φορές μου έχει δείξει τον δρόμο και δεν σου κρύβω ότι στα πρώτα χρόνια της σχέσης μας, στηριζόμουν πάρα πολύ στη γνώμη του. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα, είναι πετυχημένος. Τον αισθανόμουν πάντα ένα έτσι, φωτεινό παράδειγμα. Στα χρόνια που έχουν περάσει, όλο αυτό έχει μεστώσει και τώρα που τον βλέπω και σαν πατέρα, δεν ξέρω, δηλαδή κάθε μέρα αισθάνομαι ότι και για τον άντρα που έχω δίπλα μου και για την οικογένειά μου και για όλα, είμαι ευγνώμων.

Θα σου πω μία αρχή που έχουμε εμείς ως ζευγάρι έτσι κι αλλιώς: έχουμε προαποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Που ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά μέσα μας αυτό το έχουμε «συμβόλαιο». Αν δεν γίνει κάτι τραγικό, λέμε, το έχουμε αποφασίσει, έχουμε «ματσάρει», περνάμε ωραία, αγαπιόμαστε…

Το όριο θα είναι να μην περνάμε καλά. Στη σχέση μας. Να μην είναι ο γάμος ευτυχισμένος. Γιατί έχουμε μία ζωή! Και αυτή τη ζωή πρέπει να την απολαμβάνουμε. Άρα για μένα αυτό είναι το όριο. Όχι μία μέρα, αλλά σταθερά να μην περνάμε καλά. Άρα έχουμε αυτόν τον παρονομαστή ότι εμείς οι δυο είμαστε μαζί και είμαστε ομάδα. Όταν η σχέση έρχεται… έχει αυτόν τον παρονομαστή, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει μεγάλη τριβή. Γιατί όλες οι αποφάσεις και όλο το μεταξύ μας είναι πώς η οικογένεια θα πάει μπροστά» κατέληξε η Χριστίνα Μπόμπα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
