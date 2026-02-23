Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του

Ο 74χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα

23.02.26 , 18:26 Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία lamiareport.gr
Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη επιβεβαίωσε ότι η σορός που βρέθηκε στο Βελούχι ανήκει στον πατέρα του.
  • Ο 74χρονος αγνοείτο από το Σάββατο και συμμετείχε σε ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά.
  • Χωρίστηκε από την ομάδα του και επικοινωνούσε τηλεφωνικά, αλλά δεν τους συνάντησε ποτέ.
  • Η σορός του εντοπίστηκε σε χαράδρα, περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που χάθηκε.
  • Οι Αρχές είχαν σημάνει συναγερμό για τις αναζητήσεις του.

Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη που αγνοείτο από το Σάββατο, επιβεβαίωσε ότι η σορός που εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Βελούχι Ευρυτανίας, ανήκει στον πατέρα του.

Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι η σορός που εντοπίστηκε άνηκε στον 74χρονο που αναζητείτο στην περιοχή. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ήρθε μετά την αναγνώριση από τον γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης

Ο 74χρονος συμμετείχε σε πολυμελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά και είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην κορυφή του βουνού. 

Ωστόσο φαίνεται πως χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα. «Έμεινε πιο πίσω από την ομάδα και επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικά ότι προχωράει προς την ομάδα, αλλά δε συναντήθηκαν ποτέ», είπε στο Star ο υπεύθυνος του Χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, Μανώλης Μπαχλαβάς.

Τα μέλη της ομάδας ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν οι αναζητήσεις για τον 74χρονο.

Ο ορειβάτης εντοπίστηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο που χάθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

 

 

ΒΕΛΟΥΧΙ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
 |
74ΧΡΟΝΟΣ
