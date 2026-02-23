Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του

Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη που αγνοείτο από το Σάββατο, επιβεβαίωσε ότι η σορός που εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Βελούχι Ευρυτανίας, ανήκει στον πατέρα του.

Οι Αρχές εκτιμούσαν ότι η σορός που εντοπίστηκε άνηκε στον 74χρονο που αναζητείτο στην περιοχή. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ήρθε μετά την αναγνώριση από τον γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Ο 74χρονος συμμετείχε σε πολυμελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά και είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην κορυφή του βουνού.

Ωστόσο φαίνεται πως χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα. «Έμεινε πιο πίσω από την ομάδα και επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικά ότι προχωράει προς την ομάδα, αλλά δε συναντήθηκαν ποτέ», είπε στο Star ο υπεύθυνος του Χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, Μανώλης Μπαχλαβάς.

Τα μέλη της ομάδας ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν οι αναζητήσεις για τον 74χρονο.

Ο ορειβάτης εντοπίστηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο που χάθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.