Αίγιο: Απολογείται αύριο ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον ανηλίκων

Εξιτήριο για τον 15χρονο που υπεβλήθη σε χειρουργείο στα πόδια

23.02.26 , 16:08 Αίγιο: Απολογείται αύριο ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον ανηλίκων
Πηγή: Ρεπορτάζ Κωνσταντίνα Τσεγγενέ, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (23/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 46χρονος κατηγορούμενος για πυροβολισμούς εναντίον πέντε ανηλίκων στο Αίγιο απολογείται αύριο στον ανακριτή.
  • Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, όταν ο δράστης ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και τους πυροβόλησε.
  • Τέσσερις από τους πέντε ανήλικους τραυματίστηκαν, με τον 15χρονο να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
  • Ο πατέρας του 15χρονου σκοπεύει να παραστεί στα δικαστήρια για να ζητήσει εξηγήσεις από τον δράστη.
  • Ο 46χρονος είναι πατέρας ενός παιδιού 17 μηνών.

Στον ανακριτή απολογείται αύριο Τρίτη ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε πέντε ανήλικους στο Αίγιο, τραυματίζοντας τους τέσσερις. 

Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανηλίκους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου, όλα συνέβησαν την Παρασκευή το βράδυ, όταν τα νεαρά παιδιά βρίσκονταν σε σκαλάκια και μιλούσαν. Ο δράστης φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, κατέβηκε από τα σκαλιά και πυροβόλησε εναντίον τους.

Αίγιο: Απολογείται αύριο ο 46χρονος που πυρβόλησε εναντίον ανηλίκων

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει σκάγια στα πόδια»

Μάλιστα σε ένα μεταλλικό κουτί της ΔΕΗ, υπάρχουν τρύπες από τα σκάγια των πυροβολισμών. Ο 46χρονος δράστης, πατέρας ενός παιδιού μόλις 17 μηνών, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή αύριο στις 10 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Αίγιο: Συνελήφθη o 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους- «Έκαναν φασαρία»

Σε ό,τι αφορά τα νεαρά παιδιά, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο ο 15χρονος που υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να του αφαιρέσουν σκάγια από τα πόδια. Ο ανήλικος παραμένει ακόμα σοκαρισμένος από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτρια του Star, ο πατέρας του 15χρονου, της μετέφερε ότι αύριο θα βρίσκονται στα δικαστήρια για να ρωτήσουν και οι ίδιοι τον συγκεκριμένο άνθρωπο για ποιο λόγο έκανε αυτό που έκανε, και να ακούσουν τις εξηγήσεις του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΑΙΓΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
