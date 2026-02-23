Αίγιο: Απολογείται αύριο ο 46χρονος που πυροβόλησε εναντίον ανηλίκων

Στον ανακριτή απολογείται αύριο Τρίτη ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε πέντε ανήλικους στο Αίγιο, τραυματίζοντας τους τέσσερις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Κωνσταντίνα Τσεγγενέ στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου, όλα συνέβησαν την Παρασκευή το βράδυ, όταν τα νεαρά παιδιά βρίσκονταν σε σκαλάκια και μιλούσαν. Ο δράστης φαίνεται ότι ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, κατέβηκε από τα σκαλιά και πυροβόλησε εναντίον τους.

Μάλιστα σε ένα μεταλλικό κουτί της ΔΕΗ, υπάρχουν τρύπες από τα σκάγια των πυροβολισμών. Ο 46χρονος δράστης, πατέρας ενός παιδιού μόλις 17 μηνών, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή αύριο στις 10 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα νεαρά παιδιά, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο ο 15χρονος που υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να του αφαιρέσουν σκάγια από τα πόδια. Ο ανήλικος παραμένει ακόμα σοκαρισμένος από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η ανταποκρίτρια του Star, ο πατέρας του 15χρονου, της μετέφερε ότι αύριο θα βρίσκονται στα δικαστήρια για να ρωτήσουν και οι ίδιοι τον συγκεκριμένο άνθρωπο για ποιο λόγο έκανε αυτό που έκανε, και να ακούσουν τις εξηγήσεις του.