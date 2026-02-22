Αίγιο: Συνελήφθη o 46χρονος που πυροβόλησε παρέα ανηλίκων

Βγήκε στο μπαλκόνι με την καραμπίνα- Τους τραυμάτισε στα πόδια & την πλάτη

Αίγιο: Η συγκλονιστική περιγραφή του πατέρα του 15χρονου στο Star- «Ο γιος μου έχει σκάγια στα πόδια»/ Kεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 21/2/26
Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης σε παρέα ανηλίκων, ο οποίος τους πυροβόλησε πισώπλατα, καθώς περπατούσαν σε κεντρικό σημείο του Αιγίου.

Πρόκειται για 46χρονο, ο οποίος βγήκε στο μπαλκόνι του επί της οδού Φιλοποίμονος και πυροβόλησε με καραμπίνα ενάντια στους 4 ανήλικους που περνούσαν από κάτω. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, όμως δεν έχει πει πολλά στην αστυνομία. Φέρεται να υποστήριξε πως τα παιδιά έκαναν φασαρία. 

Σε αυτό το σημείο οι τέσσερις ανήλικοι δέχτηκαν τους πυροβολισμούς/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ο 45χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 

Οι ανήλικοι περπατούσαν αμέριμνα, όταν άκουσαν ξαφνικά πυροβολισμούς κι ένιωσαν στο σώμα τους τα καψίματα από τα σκάγια. Δεν είδαν όμως ποιος και από πού τους πυροβόλησε.

«Είχαν βγει μια βόλτα και στις 22:00 η ώρα το βράδυ, όπως περνούσαν από ένα σημείο του Αιγίου, τους πυροβόλησαν. Δεν ξέρουμε ποιος πυροβόλησε και γιατί πυροβόλησε με καραμπίνα. Πυροβόλησε δύο φορές. Tα παιδιά ήταν πλάτη, περπατούσαν, δεν ήταν ούτε καν στάσιμοι. Έχει δώδεκα σκάγια ο δικός μου στα πόδια», ήταν η συγκλονιστική περιγραφή του πατέρα του 15χρονου νεαρού στο Star. 

Aίγιο: O πατέρας του 15χρονου αποκλειστικά στο Star

«Νοσηλεύονται τα τρία παιδιά στη Χειρουργική Κλινική του Αιγίου και το 15χρονο, επειδή ήταν πιο σοβαρά, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύεται και αύριο θα υποβληθεί σε χειρουργική εξέταση. Θα μπορούσε να τα έχει σκοτώσει τα παιδιά, όπως λένε οι γιατροί που περιποιήθηκαν τα τραύματά τους όταν έφτασαν στο νοσοκομείο», είπε στο Star o Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Mιχάλης Γιαννάκος.
 

