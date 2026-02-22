Δοκιμάζουμε στην...«Αφρική» το 7θέσιο VW Tayron 1.5 e-TSI Mild Hybrid DSG7

Ο τίτλος δεν εναι παραπλανητικός. Οδηγήσαμε και φωτογραφήσαμε το νέο VW Tayron όταν ο Αττικός ουρανός είχε σκεπαστεί με Αφρικανική σκόνη. Μέσα σε αυτή την θολή «κοκκινωπή» ατμόσφαιρα οι φωτογραφίες είχαν και το ανάλογο φόντο. Αλλά ας πάμε στην δοκιμή μας. To Tayron αποτελεί το πιο πρόσφατο μέλος της οικογένειας SUV της VW και μπορούμε να πούμε ότι φέρνει επανάσταση στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Προσόντα: η ευελιξία, η άνεση αλλά και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει. Το νέο VW Tayron μπορεί να φιλοξενήσει έως και επτά άτομα. Μας παραχώρησαν για δοκιμή την έκδοση VW Tayron 1.5 e-TSI Mild Hybrid DSG7 με τους 150 ίππους η οποία νομίζουμε ότι ταιριάζει απόλυτα στην ελληνική πραγματικότητα. Όσον αφορά την σχεδίαση διαθέτει πολλά στοιχεία με το Tiguan.Καθαρές γραμμές, χωρίς να απουσιάζουν οι καμπύλες εντυπωσιάζει με τον όγκο του χωρίς όμως να προκαλεί.

Μπροστά ξεχωρίζει η μεγάλη κάθετη μάσκα που δένει αρμονικά με τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας IQ. Light HD Matrix,τα οποία συνδέονται οπτικά με μια φωτεινή λωρίδα με φωτιζόμενο λογότυπο η οποία δίνει άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα τη νύχτα.

Αλλά και στους αεροδυναμικούς τετραγωνισμένους θόλους και στις λειτουργικές. Οι αεροκουρτίνες που βρίσκονται στις άκρες του προφυλακτήρα βοηθύν στην πιο ομαλή ροή του αέρα ενώ οι τετραγωνισμένοι θόλοι δίνουν μια πιο άγρια εικόνα.

Στο πίσω μέρος τα λεπτά φωτιστικά σώματα ενώνονται και αυτά μεταξύ τους με μια φωτεινή λωρίδα και ένα φωτιζόμενο λογότυπο δίνοντας επίσης πιο hi tech εικόνα τη νύχτα. Το συνολικό αποτέλεσμα δίνει μια hi tech εικόνα

Το αποτέλεσμα των σχεδιαστικών επιλογών φαίνεται στον πολύ καλό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,28. Με μήκος στα 4,79 μέτρα είναι 25 εκατοστά μακρύτερο από το Tiguan. To πλάτος φτάνει τα 1,85 μέτρα το ύψος τα 1,67 μέτρα με το μεταξόνιο να είναι 11 εκατοστά πιο μακρύ από το Tiguan φθάνοντας τα 2,79 μέτρα.

Όμως και στο εσωτερικό ακολουθείται μοντέρνα σχεδίαση χωρίς υπερβολές.Η ποιότητα κατασκευής είναι δεδομένη για την μάρκα ενώ η πολυτέλεια τονίζεται από μια λωρίδα ξύλου στην μέση του ταμπλό. Υπάρχουν δυο οθόνες.

Η μια αφορά τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro με οθόνη 10,2 ιντσών, και η δεύτερη στο κέντρο του ταμπλό την οθόνη infotainment 15 ιντσών με νέα δομή μενού και γραφικών, η οποία είναι διαισθητική και εύχρηστη. Σε αυτή συναντάμε την πιο πρόσφατη γενιά infotainment (MIB4) η οποία αναβαθμίζει την εμπειρία οδήγησης στο εσωτερικό του νέου Tayron.

Το σύστημα είναι διαισθητικό στη λειτουργία, προσφέρει βέλτιστη συνδεσιμότητα και έχει καθαρό και έξυπνο σχεδιασμό. Πολλές ρυθμίσεις του συστήματος ελέγχονται με τη χρήση φωνητικών εντολών, χάρη στον έξυπνο φωνητικό βοηθό IDA με ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.

Μοναδικό χαρακτηριστικό άνεσης είναι ο κεντρικός διακόπτης Driving Experience, με μια μικρή κυκλική έγχρωμη οθόνη TFT LCD στο εσωτερικό του με τον οποίο μπορεί να γίνει ταυτόχρονη προσαρμογή πολλών ρυθμίσεων, από τον φωτισμό Ambiente, την αναπαραγωγή μουσικής, μέχρι τον έλεγχο των προγραμμάτων οδήγησης.

Στον πλούσια ομπρέλα υποβοήθησης οδηγού συμπεριλαμβάνονται αυτόματο παρκάρισμα «Park Assist Plus» με λειτουργία μνήμης, κάμερα οπισθοπορείας, το σύστημα ελέγχου ταχύτητας και απόστασης από προπορευόμενα οχήματα «Adaptive Cruise Control», η υποβοήθηση εμπρός διασταυρούμενης κυκλοφορίας «Front Cross Traffic Assist», το σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας «Side Assist».

Υπάρχει επίσης το σύστημα προειδοποίησης αποβίβασης «Exit Warning», προέκταση του Side Assist το οποίο μπορεί να αποτρέψει το άνοιγμα μιας από τις πόρτες, εάν ένα άλλο όχημα πλησιάζει από πίσω. Το σύστημα προειδοποιεί γι' αυτό πριν την αποβίβαση ηχητικά ή οπτικά.

Όμως πάμε στο πιο σημαντικό τομέα που είναι οι εντυπωσιακοί εσωτερικοί χώροι οι οποίοι αρκούν για επτά επιβάτες. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς που σύρονται κατά 18 πόντους διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας της πλάτης και του μήκους και μπορούν να αναδιπλωθούν κατά 1/3 έως 2/3. Εάν το κεντρικό κάθισμα είναι ελεύθερο, εδώ μπορεί να αναδιπλωθεί ένα κεντρικό υποβραχιόνιο με δύο ποτηροθήκες.

Αυτή η προέκταση μπορεί να περιστραφεί προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και διαθέτει άρθρωση στο μπροστινό μέρος όπου μπορούν να τοποθετηθούν tablet ή smart phone. Ως επταθέσιο, η δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα εμπρός με τη λειτουργία εύκολης εισόδου για να επιτρέψει την πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων. Εδώ υπάρχουν δύο μεμονωμένα καθίσματα. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα δύο καθίσματα της τρίτης σειράς μπορούν να αναδιπλωθούν επίπεδα και να δημιουργήσουν πρόσθετο χώρο για τις αποσκευές.

Στον τομέα της άνεσης και εργονομίας συναντάμε ανεξάρτητο κλιματισμό, δύο φορτιστές USB-C, τσέπες στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων . Υπάρχεει θήκη για smartphone, σκίαστρα στα παράθυρα και ποτηροθήκες. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ στην πενταθέσια διάταξη είναι 850 λίτρα.

Με την αναδίπλωση των ποίω καθισμάτων ο χώρος ανεβαίνει στα 1.905 λίτρα. Στην επταθέσια διάταξη η τιμή στο πόρτμπαγκαζ είναι στα 345 λίτρα. Σηματικές προσθήκες που βοηθούν στην παρακτικότητα είναι το διπλό δάπεδο στον χώρο αποσκευών, τα άγκιστρα πρόσδεσης και η 12βολτη πρίζα.

Στην «καρδιά» του VW Tayron 1.5 e-TSI Mild Hybrid DSG7 όπως αντιλαμβάνεστε και από την κωδική ονομασία υπάρχει ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας των 1,5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής διαθέσιμη σε ένα εύρος από τις 1.500 σ.α.λ. έως και τις 3.500 σ.α.λ.

Η διάταξη του υβριδικού συστήματος απαρτίζεται από μια από μία 48βολτη μπαταρία ιόντων λιθίου, μια μίζα/εναλλάκτη και έναν ιμάντα που συνδέει το ηλεκτρομοτέρ των 19 ίππων και ροπής 56 Nm, με τον στροφαλοφόρο άξονα. Κατά το φρενάρισμα, η κινητική ενέργεια ανακτάται μέσω ενός εναλλάκτη και αποθηκεύεται σε μια ξεχωριστή μπαταρία 48V.

Το ήπια υβριδικό σύστημα ουσιαστικά υποβοηθά τον βενζινοκινητήρα και την εεκκίνηση αλλά ακι τις επιταχύνσεις μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την μέση κατανάλωση αλλά δίνοντας και σα;φώς καλύτερες επιδόσειος.

Η μπαταρία ουσιαστικά υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα, ενώ το σύστημα αξιοποιεί την ανάκτηση ενέργειας από το φρενάρισμα, μετατρέποντας την κινητική ενέργεια κατά την επιβράδυνση σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει στην μπαταρία, μειώνοντας την κατανάλωση. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου DSG διπλού συμπλέκτη, με επτά σχέσεις. και διαθέτει ήπια υβριδική τεχνολογία 48V.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το μοτέρ διαθέτει και τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (Active Cylinder Management) σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, ρολάροντας το αυτοκίνητο (coasting) κάτι που επίσης βοηθά στην μείωση κατανάλωσης καυσίμου αλλά και των εκπομπών CO2. Όταν πατήσεις το γκάζι, οι κύλινδροι εΕεργοποιούνται άμεσα.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως μέσα του περιστροφικού διακόπτη Driving Experience Control επιλέγεις τα προγράμματα οδήγησης Eco, Comfort, Sport και Individual. Αν θελήσεις να έχεις μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση μπορείς να καταφύγεις στα paddles στο τιμόνι.

Στην πράξη παρά το βάρος των 1747 κιλών του αμαξώματος το μηχανικό σύνολο με τη συμπαράσταση του πολύ καλού και δοκιμασμένου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων DSG7 σχέσεων δίνει ικανοποιητικές επιδόσεις με τα 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνονται σε 9,4 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις να αγγίζει τα 204 χλμ./ώρα.

Στην επιλογή Eco μπορείς να κατεβάσεις με ήρεμη οδήγηση την μέση κατανάλωση καυσίμου στα 5,9 λίτρα /100 χλμ. τιμή η οποία μπορεί να ανέβει και στα 7,5 λίτρα /100 χλμ.αν ανεβάσεις πιο γρήγορους ρυθμούς και επιλέγοντας το σδπορ πρόγραμμα οδήγησης . Εκπομπές CO2 (WLTP): 146 γρμ./χλμ. Στον δρόμο το VW Tayron 1.5 e-TSI Mild Hybrid DSG7 δείχνει ότι είναι φτιαγμένο για να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις αφήνοντας ξεκούραστους τους επιβάτες.

Τα ανατομικά καθίσματα με το ταμπελάκι ergoActive, την πολύ καλή πλευρική και τις ηλεκτρικές ρυθμίσεις κάνουν τα ταξίδια ακόμη πιο ευχάριστα για όλους ή για να ακριβολογούμε οπι δυο που κάθονται στην τρίτη σειρά καθισμάτων αν είναι ψηλοί θα δυσκολευτούν. Δύσκολα θα βρεις πάντως επτά άτομα να κάθονται μαζί και να είναι όλοι στο 1,80 μέτρα. Τα καθίσματα της τρίτης σειράς πάντως είναι ιδανικά για παιδιά.

Η διάταξη των αναρτήσεων με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω σε συνδυασμό με τα ελαστικά Hankook Ventus Evo διαστάσεων 235/50- R19 προσφέρει μεγάλη πρόσφυση και μειωμένες κλίσεις στις στροφές όταν ανεβάσεις ρυθμούς .Το σύστημα διεύθυνσης έχεει πολύ καλή πληροφόρηση και τα φρένα την τυπική αίσθση της μάρκας. Άμεσα και πρροδευτικά σταματούν το VW Tayron με ασφάλεια ακόμη και όταν φοτωμένο με επτά άτομα και με αποσκευές.

Σε τελική ανάλυση VW Tayron 1.5 e-TSI Mild Hybrid DSG7 είναι ένα μεγάλο οικογενειακό αυτοκίνητο σχεδιασμένο με όμορφη σχεδσίαση, για μακρινές οικογενειακές μετακινήσεις δίνοντας χώρο για επτά ατομα, με έξυπνες λύσεις στο εσωτερικό του .Επιπλέον έχει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης κα ασφάλειας. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε 47.900 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ