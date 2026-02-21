Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο

Μαμά και κόρη στο γήπεδο

Βίντεο από την είσοδο του Μπρούνο Τσερέλα στο γήπεδο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στο Τορίνο με την κόρη της, Σιέννα, για να συναντήσει τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.
  • Η οικογένεια παρακολούθησε αγώνα μπάσκετ, όπου συμμετείχε ο Μπρούνο, ο οποίος διατηρεί ενεργή σχέση με το άθλημα.
  • Η Αθηνά μοιράστηκε τρυφερές στιγμές από το ταξίδι της στα social media, δείχνοντας τη σχέση της με τη Σιέννα.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Μπρούνο και ο γάμος τους προγραμματίζεται για το καλοκαίρι στην Πάρο.
  • Η Αθηνά ισορροπεί μεταξύ επαγγελματικής καριέρας, μητρότητας και προσωπικής ζωής.

Ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο στην Ιταλία περνά η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ταξίδεψε στο Τορίνο έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σιέννα. Το ταξίδι αυτό δεν ήταν απλώς μια μικρή απόδραση στο εξωτερικό, αλλά μια ευκαιρία να συνδυάσει οικογενειακές στιγμές με μια σημαντική προσωπική συνάντηση.

Η αγαπημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στην ιταλική πόλη προκειμένου να συναντήσει τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφές αν στο ταξίδι τις συνόδευσε και ο γιος της, Μάξιμος.

Με την άφιξή τους στο Τορίνο, μητέρα και κόρη δεν έχασαν χρόνο. Όπως φάνηκε από τις αναρτήσεις της, κατευθύνθηκαν απευθείας σε γήπεδο μπάσκετ, όπου ήταν προγραμματισμένος αγώνας με τη συμμετοχή του Μπρούνο Τσερέλα. Ο ίδιος, ο οποίος μέχρι πριν από έναν χρόνο αγωνιζόταν επαγγελματικά, φαίνεται πως συνεχίζει να διατηρεί ενεργή σχέση με το άθλημα που υπηρέτησε για χρόνια.

Η Αθηνά Οικονομάκου ανήρτησε βίντεο από το γήπεδο, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την ατμόσφαιρα του αγώνα, αλλά και μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία με πρωταγωνίστρια τη Σιέννα. Στο στιγμιότυπο, η μικρή κάθεται στο παρκέ και παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον την εξέλιξη του παιχνιδιού, απολαμβάνοντας την εμπειρία και στηρίζοντας τον σύντροφο της μητέρας της.

Η μικρή Σιέννα στο γήπεδο

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται πως δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη γνωριμία και τη σχέση τους, εκφράζοντας με ειλικρίνεια τα συναισθήματά της. 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σπάνιος ο άνθρωπος ο Μπρούνο. Ήταν τόσα πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω “εντάξει, ξεκόλλα πια, δεν μπορεί”. Δεν μπορεί, είναι αλήθεια. Μπορεί και να υπάρχει τελικά αυτός που λέμε… Δεν είναι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Μέσα και έξω. Και το έξω που σχολιάζεται πολύ, είναι νομίζω το λιγότερο σε σχέση με το μέσα».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, η ηθοποιός δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Μπρούνο Τσερέλα, κατά τη διάρκεια ρομαντικής βόλτας με σκάφος στη Λίμνη Κόμο, στην Ιταλία. Η στιγμή εκείνη αποτέλεσε ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους, επισφραγίζοντας την κοινή τους πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο γάμος του ζευγαριού προγραμματίζεται για το καλοκαίρι και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Πάρο. Μέχρι τότε, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους της όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά της, ισορροπώντας ανάμεσα στην επαγγελματική της πορεία, τη μητρότητα και τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή.
 

