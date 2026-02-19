Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του

«Πραγματικά ανατρίχιασα!» είπε ο εκτιμητής του Cash or Trash

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 17:24 Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
19.02.26 , 17:06 Honda Motorcycles: Πρωτιά στις ταξινομήσεις δικύκλων το 2025
19.02.26 , 16:53 JAECOO 7: Τώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασού
19.02.26 , 16:51 Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα
19.02.26 , 16:33 Πρόβλημα σε ραντάρ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
19.02.26 , 16:32 Κρήτη: Κουκουλοφόροι λήστεψαν βενζινάδικο
19.02.26 , 16:21 DS Automobiles: Πρωτιά για αυτοκινητοβιομηχανία
19.02.26 , 16:19 MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης
19.02.26 , 16:11 Bιολάντα: Συντετριμμένος ο κουμπάρος της Βασιλικής, ενός εκ των θυμάτων
19.02.26 , 16:06 ΟΠΕΚΑ: Πώς λειτουργούσε η «Φάμπρικα» με τα παράνομα επιδόματα
19.02.26 , 16:04 Φίλος ιδιοκτήτη Βιολάντα: «Μπήκε στη φωτιά να σώσει τους ανθρώπους του»
19.02.26 , 15:46 Πώς να αποκτήσετε όχημα από δημοπρασία του Δημοσίου - Όλα τα βήματα
19.02.26 , 15:44 Κολωνάκι: «Ήπια μόνο ένα ποτό» - Καταδικάστηκε η τραγουδίστρια
19.02.26 , 15:22 Κωνσταντίνος Φραντζής: «Το τραγούδι του Akyla είναι ωραίο για το TikTok»
19.02.26 , 14:57 Εξαφανίστηκε 20χρονη Από Τη Δάφνη - Η Έκκληση Των Γονιών Της
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Εκνευρισμένη η Καινούργιου: «Με ηρεμία από πάνω. Μη με τσιτώσετε τώρα... »
MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
O Θάνος Λούδος αποκλειστικά στο star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φανέλα του Νίκου Γκάλη δημοπρατήθηκε στο Cash Or Trash για το «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τη φανέλα και η τελική συμφωνία ήταν 1.000 ευρώ.
  • Ο Λούδος δήλωσε ότι η φανέλα του Γκάλη είναι το αγαπημένο του αντικείμενο που έχει παρουσιαστεί στο Cash or Trash.
  • Ο Νίκος Γκάλης έστειλε μήνυμα στον Λούδο, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την παρουσίαση.
  • Ο Λούδος χαρακτήρισε την εμπειρία ως απίστευτη ηθική ικανοποίηση.

Τον Νοέμβριο του 2025, η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το Νο.4 του θρυλικού Νίκου Γκάλη «δημοπρατήθηκε» στο Cash Or Trash για το «Χαμόγελο του Παιδιού». 

Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του Φίλιππου Συρίγου, ήταν επίσημος καλεσμένος του παιχνιδιού. Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, έφερε ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλη.

Ο Θάνος Λούδος παρουσίασε και έδωσε την εκτίμηση για τη φανέλα του θρύλου του μπάσκετ, με την τελική συμφωνία να «κλειδώνει» στα 1.000 ευρώ. 

νικος γκαλης

γκαλης

Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του στο Cash or Trash

To star.gr συνάντησε τον εκτιμητή του Cash or Trash Θάνο Λούδο και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη τον ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο του αντικείμενο που έχει έρθει ποτέ στο Cash or Trash.

λουδος star

«Τόσα πολλά είναι αυτά που έχουν έρθει, αλλά ένα είναι που δε θα ξεχάσω ποτέ. Ένα είναι που ανατρίχιασα! Πραγματικά ανατρίχιασα! Η φανέλα του Νίκου Γκάλη. Υπογεγραμμένη από τοn Θεό του μπάσκετ. Και να σου πω ότι, δεν το έχω πει ποτέ αυτό, πρώτη φορά θα το πω, μου έστειλε μήνυμα ο Νίκος Γκάλης και μου είπε, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση που έκανες και πραγματικά το χειρίστηκες πολύ σωστά, μου είπε. Και για μένα ο Νίκος Γκάλης είναι ο ήρωάς μου. Και το να έρθει αυτό το αντικείμενο στο Cash or Trash, μία φανέλα δική του και να μιλήσω εγώ για αυτό, για τον άνθρωπο που έφερε το μπάσκετ, το αγαπημένο μου άθλημα στην Ελλάδα... και ο θρύλος φυσικά και της Εθνικής Ελλάδος και του Άρη, αλλά και γενικά του μπάσκετ, να μου γράψει ευχαριστήριο μήνυμα, για μένα ήταν... δηλαδή ευχαριστώ το Cash or Trash γι' αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει. Δεν πληρώνεται με χρήματα, δεν πληρώνεται με τίποτα αυτό το πράγμα. Ήταν απίστευτη ηθική ικανοποίηση» ανέφερε ο Θάνος Λούδος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top