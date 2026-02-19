Τον Νοέμβριο του 2025, η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με το Νο.4 του θρυλικού Νίκου Γκάλη «δημοπρατήθηκε» στο Cash Or Trash για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του Φίλιππου Συρίγου, ήταν επίσημος καλεσμένος του παιχνιδιού. Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, έφερε ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλη.

Ο Θάνος Λούδος παρουσίασε και έδωσε την εκτίμηση για τη φανέλα του θρύλου του μπάσκετ, με την τελική συμφωνία να «κλειδώνει» στα 1.000 ευρώ.

Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του στο Cash or Trash

To star.gr συνάντησε τον εκτιμητή του Cash or Trash Θάνο Λούδο και η δημοσιογράφος Κατερίνα Καραγιάννη τον ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο του αντικείμενο που έχει έρθει ποτέ στο Cash or Trash.

«Τόσα πολλά είναι αυτά που έχουν έρθει, αλλά ένα είναι που δε θα ξεχάσω ποτέ. Ένα είναι που ανατρίχιασα! Πραγματικά ανατρίχιασα! Η φανέλα του Νίκου Γκάλη. Υπογεγραμμένη από τοn Θεό του μπάσκετ. Και να σου πω ότι, δεν το έχω πει ποτέ αυτό, πρώτη φορά θα το πω, μου έστειλε μήνυμα ο Νίκος Γκάλης και μου είπε, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση που έκανες και πραγματικά το χειρίστηκες πολύ σωστά, μου είπε. Και για μένα ο Νίκος Γκάλης είναι ο ήρωάς μου. Και το να έρθει αυτό το αντικείμενο στο Cash or Trash, μία φανέλα δική του και να μιλήσω εγώ για αυτό, για τον άνθρωπο που έφερε το μπάσκετ, το αγαπημένο μου άθλημα στην Ελλάδα... και ο θρύλος φυσικά και της Εθνικής Ελλάδος και του Άρη, αλλά και γενικά του μπάσκετ, να μου γράψει ευχαριστήριο μήνυμα, για μένα ήταν... δηλαδή ευχαριστώ το Cash or Trash γι' αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει. Δεν πληρώνεται με χρήματα, δεν πληρώνεται με τίποτα αυτό το πράγμα. Ήταν απίστευτη ηθική ικανοποίηση» ανέφερε ο Θάνος Λούδος.