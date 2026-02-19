MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 21:00 στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπλε μπριγάδα νίκησε στην Ομαδική Δοκιμασία, ενώ ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Πάνος Τελάλης, καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.
  • Η Δοκιμασία Αποχώρησης, με καλεσμένο τον Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο, απαιτεί απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση.
  • Το MasterChef 10 γιορτάζει 10 χρόνια με νέα πρόσωπα και προκλήσεις, προσφέροντας έπαθλα συνολικής αξίας άνω των 160.000€.
  • Οι δύο μπριγάδες θα παραμείνουν σε ξεχωριστά σπίτια και θα συγκρούονται καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
  • Μόνο πέντε μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα διεκδικήσουν τον τίτλο του MasterChef και το χρηματικό έπαθλο των 100.000€.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 18/2) η Μπλε μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει της Κόκκινης Μπριγάδας στην Ομαδική Δοκιμασία.

Ο Πάνος Τελάλης, ως αρχηγός της ηττημένης μπριγάδας, θα κληθεί ξανά από τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, να λάβει σημαντικές αποφάσεις, που θα επηρεάσουν την πορεία της Κόκκινης μπριγάδας στον διαγωνισμό.

MasterChef Sneak Preview: «Παραιτούμαι. Παίρνω πάνω μου την ευθύνη»

MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης

Η Μενεξιά Μαυροπούλου και ο Γιώργος Πασσαδάκης περιμένουν να μάθουν απόψε, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο συμπαίκτες τους, που θα λάβουν μέρος μαζί τους στη Δοκιμασία Αποχώρησης, με καλεσμένο τον Food styling Chef του MasterChef 10, Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο.

MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης

Η Δοκιμασία Αντιγραφής αποδεικνύεται η πιο απαιτητική, μέχρι τώρα, στον διαγωνισμό, καθώς απαιτεί από τους υποψήφιους απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση, ώστε να ξεπεράσουν τα μαγειρικά τους όρια. Οι υποψήφιοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ένταση του συμβουλίου και της ψηφοφορίας και να μαγειρέψουν με καθαρό μυαλό για να διατηρήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό, ακολουθώντας πιστά τα βήματα της συνταγής.

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

Ποιοι θα αντέξουν στη μαγειρική πίεση αυτής της Δοκιμασίας Αποχώρησης και ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 στο τέλος της βραδιάς;

MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
