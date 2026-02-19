DS Automobiles: Πρωτιά για αυτοκινητοβιομηχανία

Από το 2024, η France SailGP Team αναπτύσσεται από την K-Challenge, βάσει ενός μοντέλου σχεδιασμένου με προοπτική το μέλλον. Η άφιξη της DS Automobiles ως χορηγός τίτλου σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα. Ενισχύει ένα σύνολο ήδη δεσμευμένων επίσημων συνεργατών, όπως οι Accor, L'Oréal Group και Leyton, μαζί με οραματιστές επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Kylian Mbappé, οι οποίοι ενώνονται γύρω από μια κοινή γαλλική φιλοδοξία, τη δημιουργία ενός αθλητικού εγχειρήματος υψηλών επιδόσεων, αξιοπιστίας και προστιθέμενης αξίας.

Με την ανάληψη του ρόλου του χορηγού τίτλου της France SailGP Team, η DS Automobiles ενώνει τις δυνάμεις της με ένα γαλλικό εγχείρημα που εστιάζει με συνέπεια στην αριστεία, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα. Η DS Automobiles SailGP Team France καθίσταται ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές μιας νέας γενιάς αθλητισμού υψηλού επιπέδου, όπου η τεχνολογία, το συναίσθημα και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα συμβαδίζουν.

“Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στη DS Automobiles και τη SailGP Team France, οι οποίες μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία, να αναδείξουν τη Γαλλική Αριστεία στο υψηλότερο επίπεδο, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία.”

Xavier PEUGEOT, Διευθύνων Σύμβουλος DS Automobiles

“Με τη DS Automobiles μοιραζόμαστε την ίδια κουλτούρα υψηλών απαιτήσεων, τόλμης και προσοχής στη λεπτομέρεια. Αυτή η συνεργασία ενισχύει ένα γαλλικό εγχείρημα με ξεκάθαρη πορεία, σχεδιασμένο για βιώσιμες επιδόσεις και με έντονη αθλητική φιλοδοξία.”

Stephan KANDLER, Διευθύνων Σύμβουλος K-Challenge

Ηλεκτροκίνηση και υπεύθυνη καινοτομία για ένα κοινό όραμα

Το SailGP αποτελεί ένα υπαίθριο εργαστήριο και ένα μοναδικό πεδίο έκφρασης, όπου η ακρίβεια της ανθρώπινης παρέμβασης συνδέεται με τη δύναμη της τεχνολογίας. Σε αυτόν το περιβάλλον ακραίου ανταγωνισμού, τα δεδομένα καθοδηγούν τις αποφάσεις και οι επιδόσεις κρίνονται σε εξαιρετικά υψηλή ένταση. Αυτό το απαιτητικό περιβάλλον βρίσκει φυσική απήχηση στη DS Automobiles.Ως premium γαλλικό brand, η DS Automobiles διαθέτει ένα όραμα κινητικότητας όπου ο σχεδιασμός, η τεχνολογική καινοτομία και η άνεση είναι αδιαχώριστα στοιχεία. Με τη συνεργασία της ως κύριος χορηγός της France SailGP Team, η Μάρκα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε projects που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αποδοτικότητα και διεθνή επιρροή.

⦁ Το SailGP είναι μια σειρά αγώνων υψηλής ταχύτητας, υψηλής τεχνολογίας, κοντά στην ακτή, από χώρα σε χώρα, με πανομοιότυπα καταμαράν F50 που ταξιδεύουν με περισσότερα από 100 χλμ./ώρα.

⦁ Αυτό το παγκόσμιο αθλητικό πρωτάθλημα συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, εμβληματικούς χώρους, κορυφαίους αθλητές και ταχύτητες ρεκόρ για να δημιουργήσει τους πιο συναρπαστικούς αγώνες στο νερό.

⦁ Ιδρύθηκε από τους Russell Coutts και Larry Ellison το 2018, με στόχο να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της ιστιοπλοΐας και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δίκαιο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

⦁ Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία, την Ιταλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ισπανία οι οποίες αγωνίζονται σε εμβληματικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, σε σύντομους και ιδιαίτερα έντονους αγώνες.

⦁ Το ημερολόγιο του πρωταθλήματος του 2026 είναι το πιο φιλόδοξο μέχρι στιγμής, με 13 διοργανώσεις σε 12 μήνες και πέντε ηπείρους.

⦁ Η γαλλική ομάδα είναι παρούσα από την 1η σεζόν. Το 2026, απαρτίζεται από έξι αθλητές πάνω στο F50, με κυβερνήτη τον Quentin Delapierre, ο οποίος συμμετέχει στο SailGP από τη δεύτερη σεζόν.