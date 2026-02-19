Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!

Η απάντηση της ηθοποιού για την προσωπική της ζωή

19.02.26 , 17:52
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δήλωσε ότι είναι σε πολύ καλή φάση και έχει περισσότερη εξωστρέφεια.
  • Ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να λύσει προσωπικά ζητήματα και να αγαπήσει τον εαυτό της περισσότερο.
  • Αναγνώρισε ότι πέρασε δύσκολα χρόνια και χρειάστηκε δουλειά για να βρει τον εαυτό της.
  • Η σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη επιβεβαιώθηκε μέσω κοινών εξόδων και social media.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμές του στα social media, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day το πρωί της Πέμπτης.

Γιώργος Γεροντιδάκης: Η selfie φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η αγαπημένη ηθοποιός απάντησε σε ερωτήσεις της Σταματίνας Τσιμιτσιλή για την προσωπική ζωή της και την πολυσυζητημένη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, αλλά και στους λόγους που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία.

Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει κι αυτή η ελάχιστη… περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δε μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα το Θεό είναι όλα καλά», απάντησε στην παρουσιάστρια.

«Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου – κι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ούτε δεδομένο και χρειάζεται δουλειά, πέρασα αρκετά χρόνια και με τη ψυχοθεραπεία μου, προκειμένου να λύσω και να θεραπεύσω πράγματα. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά, ως μονάδα. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με τους γιους της και τον Γεροντιδάκη στο Λονδίνο

Τώρα αν στην πορεία έρθει κάτι -καλή ώρα- το οποίο θα το ενισχύσει, ευπρόσδεκτο φυσικά. Δεν το ψάχνεις. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου. Επαναλάμβανα συμπεριφορές και έπρεπε να δω τι φταίει σε εμένα και γι’ αυτό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε στο να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες που δεν μου άξιζαν και με υποτιμούσαν. Με υποτιμούσα εγώ η ίδια και ανεχόμουν συμπεριφορές που μου έκαναν κακό ψυχολογικά. Με έκανε να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο» εξομολογήθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Ντορέττα: «Είμαι σε πολύ καλή φάση» - Ο Γεροντιδάκης κι η... εξωστρέφεια!

Για αρκετό διάστημα, το ζευγάρι των ηθοποιών δεν επιβεβαίωνε τη σχέση του, αλλά οι κοινές εξόδους κι αποδράσεις πυροδότησαν φήμες. Τελευταία, τόσο η Ντορέττα Παπαδημητρίου όσο κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχουν μοιραστεί στιγμές τους στα social media, με τον ηθοποιό να ανεβάζει φωτογραφία τους χαμογελαστούς, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ζευγάρι.

