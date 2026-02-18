Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt

Πρόκειται για σκάφος - έργο τέχνης, ανεκτίμητης αξίας

Πρώτη Δημοσίευση: 18.02.26, 15:58
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος που θα μείνει ο Brad Pitt/ βίντεο Το Πρωινό
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Brad Pitt αναμένεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».
  • Θα διανυκτερεύσει πιθανώς σε θαλαμηγό, αντί σε ξενοδοχείο.
  • Το σκάφος που θα τον φιλοξενήσει ανήκει στον Δάκη Ιωάννου και έχει αναγνωριστεί ως έργο τέχνης.
  • Η αξία του σκάφους εκτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, με εβδομαδιαίο κόστος 150.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση κακοκαιρίας, υπάρχει κράτηση για πολυτελή σουίτα.

Aπό μέρα σε μέρα αναμένεται η άφιξη του Brad Pitt στην Ύδρα, για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί. 

Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders

Ήδη στο νησί του Αργοσαρωνικού, υπάρχουν προετοιμασίες της παραγωγής για τα γυρίσματα. Όπως έχει γίνει γνωστό από την εκπομπή «Το Πρωινό», το πιθανότερο σενάριο είναι ο χολυγουντιανός σταρ να διανυκτερεύσει σε κάποια θαλαμηγό κι όχι σε κάποιο ξενοδοχείο.
Σήμερα, στην ίδια εκπομπή παρουσίασαν και το σκάφος που θα φιλοξενήσει τον Brad Pitt.

Ύδρα: Το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt / screenshot από εκπομπή Το Πρωινό

Ύδρα: Το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt / screenshot από εκπομπή Το Πρωινό

«O Βrad Pitt ή θα μείνει στο αρχοντικό του Ορλόφ, του φίλου μας του Χρήστου στην Ύδρα, που έχει πολύ ωραίο αρχοντικό, ή θα μείνει στο εμβληματικό σκάφος του Δάκη Ιωάννου. Ο Δάκης Ιωάννου είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες, έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, όμως το θέμα είναι ότι είναι από τους 2-3 σημαντικότερους συλλέκτες έργων τέχνης στον κόσμο. Έχει λοιπόν, πάρει ένα παλιό Ferretti, το οποίο αν πεις την αξία του σαν σκάφος θα έχει, ας πούμε, 1 εκατομμύριο. Όμως το έχει κάνει έργο τέχνης κι αυτή τη στιγμή η αξία του είναι ανεκτίμητη, γιατί όποιος το αγοράσει δεν αγοράζει ένα σκάφος, αγοράζει ένα έργο τέχνης. Είναι αγκυροβολημένο τους μισούς μήνες του καλοκαιριού στην Ύδρα όπου μένει εκεί και ο Jeff Koons που έχει κάνει και το περιβόητο ήλιο στην Ύδρα και τους υπόλοιπους μήνες είναι αγκυροβολημένο κάτω από την εξαιρετική βίλα του Δάκη Ιωάννου στο Κομμένο της Κέρκυρας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ύδρα: Το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt / screenshot από εκπομπή Το Πρωινό

Ύδρα: Το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt / screenshot από εκπομπή Το Πρωινό

«Μια ρεαλιστική εκτίμηση μπορεί να κάνει λόγο μέχρι για ένα ποσό ύψους 40 εκατομμυρίων. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνώς, λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Μια ρεαλιστική εβδομαδιαία εκτίμηση κόστους είναι οι 150.000 ευρώ», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος, Θάνος Βάγιος.

Ο Brad Pitt στο Μεξικό, τον Ιούνιο του 2025/ (AP Photo/Fernando Llano)

Ο Brad Pitt στο Μεξικό, τον Ιούνιο του 2025/ (AP Photo/Fernando Llano)

Το σκάφος διαθέτει πέντε καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει 10 άτομα, συν ακόμη πέντε άτομα προσωπικό.

Ύδρα: Το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt / screenshot από εκπομπή Το Πρωινό

Ύδρα: Το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt / screenshot από εκπομπή Το Πρωινό

Σε περίπτωση πάντως, που ο καιρός δεν το επιτρέψει, υπάρχει ήδη κράτηση για τη διαμονή του σε πολυτελή σουίτα.
 

 

