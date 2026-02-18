MasterChef: Οι δύο μπριγάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα γεύμα για 100 άτομα

Η αποψινή δοκιμασία έχει ιδιαίτερη σημασία και κοινωνικό χαρακτήρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 16:53 Άση Μπήλιου: «Αν ήταν ζώδιο το 2026, θα ήταν...»
18.02.26 , 16:52 «Τους έχασα μέσα σε έξι μήνες»: Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τους γονείς του
18.02.26 , 16:51 Πέθανε ο Καθηγητής και πρώην Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης
18.02.26 , 16:43 Ενοίκια στα όρια: Ποιες γειτονιές της Αθήνας επιλέγουν πλέον οι ενοικιαστές
18.02.26 , 16:32 Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
18.02.26 , 16:31 Το ξέφρενο πάρτι του Star! Όσα έγιναν στην κοπή της πίτας του καναλιού
18.02.26 , 16:27 Δομοκός: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία κρατούμενου
18.02.26 , 16:12 Bloomberg: Αποκλιμακώνεται για λίγο μόνο η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
18.02.26 , 16:07 Γιώργος Ευγενίδης: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ελίνα
18.02.26 , 16:06 Μποφίλιου και η Χατζησοφιά στη «Σκηνή Μπρεχτ» για την Ευθανασία
18.02.26 , 16:00 Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
18.02.26 , 15:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν
18.02.26 , 15:51 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα γεύμα για 100 άτομα
18.02.26 , 15:45 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Η Καθαρά Δευτέρα φέρνει αλλαγές στην πληρωμή
18.02.26 , 15:41 Χρήστος Μάστορας: «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 10, οι Κόκκινη και Μπλε μπριγάδα ετοιμάζουν γεύμα για 100 άτομα για το «Χαμόγελο του Παιδιού.
  • Κάθε μπριγάδα θα ετοιμάσει 50 γεύματα σε 2 ώρες, με έμφαση στην οργάνωση και συνεργασία.
  • Οι τρεις κριτές θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τα γεύματα στο τέλος της δοκιμασίας.
  • Η νίκη είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της μπριγάδας, καθώς η ηττημένη θα αντιμετωπίσει Δοκιμασία Αποχώρησης.
  • Ο διαγωνισμός προσφέρει συνολικά 160.000€ σε έπαθλα, με τον νικητή να κερδίζει 100.000€ συνολικά.

Απόψε, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, 8 μέλη της Κόκκινης και 8 μέλη της Μπλε μπριγάδας βρίσκονται ξανά στην κουζίνα του MasterChef 10, προκειμένου να διασταυρώσουν τα μαγειρικά τους ξίφη σε μια νέα, απαιτητική Ομαδική Δοκιμασία! 

Η αποψινή δοκιμασία έχει ιδιαίτερη σημασία και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη των δύο μπριγάδων καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μαγειρεύοντας για τους εργαζόμενους και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Οι δύο μπριγάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα θρεπτικό, γευστικό και πλήρες γεύμα για συνολικά 100 άτομα. Η κάθε μπριγάδα θα ετοιμάσει από πενήντα γεύματα, έχοντας  στη διάθεσή τους μόλις δύο ώρες. Η οργάνωση, η συνεργασία και η σωστή διαχείριση του χρόνου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Στο τέλος του χρόνου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αφού πρώτα ελέγξουν προσεκτικά όλες τις μερίδες, θα επιλέξουν κι αυτοί τυχαία τις δικές τους σακούλες με τα γεύματα για να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις προσπάθειες των δύο μπριγάδων.

Μετά τις δύο πρώτες Ομαδικές Δοκιμασίες, οι δύο μπριγάδες μετρούν από μία νίκη και από μία αποχώρηση! Η νίκη για τους διαγωνιζόμενους αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουν να κρατήσουν την μπριγάδα τους ασφαλή και ισχυρή, αφού σε αντίθετη περίπτωση η ηττημένη μπριγάδα θα οδηγηθεί σε Δοκιμασία Αποχώρησης.

Ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να σώσει τα δύο μέλη της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top