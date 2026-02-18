Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν

Η glam εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην κοπή πίτας του Star

18.02.26 , 15:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόχος του 2026 να πάω γυμναστήριο - Με προπονεί η Ζεν
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκλειστικά στο star.gr
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμμετείχε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Star.
  • Ο βασικός στόχος της για το 2026 είναι να είναι ήρεμη, χαρούμενη και να πάει γυμναστήριο.
  • Αναγνώρισε ότι δεν ήταν συνεπής με τη γυμναστική, αλλά φέτος είναι αποφασισμένη να αλλάξει.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί την προπονεί και την υποστηρίζει στην προσπάθειά της.
  • Η Ηλιάνα έχει ήδη πάει γυμναστήριο δύο φορές με τη Ζεν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αγαπημένη παρουσιάστρια του Star, έδωσε φυσικά, το «παρών» στη λαμπερή βραδιά που διοργάνωσε ο σταθμός για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Αnassa Athens City Events και τον νέο, υπέροχο χώρο το Glasshouse.#

ηλιανα

Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με τη θετική της ενέργεια και το χαμόγελο που τη χαρακτηρίζει, μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τους στόχους που έχει θέσει για τη νέα χρονιά κι ένας από αυτούς έκανε πολλούς να... ταυτιστούν μαζί της!

Αφού αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά, η παρουσιάστρια - μοντέλο αποκάλυψε πως ο βασικός της στόχος για το 2026 είναι να είναι ήρεμη, χαρούμενη και να πάει γυμναστήριο. Με ειλικρίνεια παραδέχτηκε πως μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα συνεπής με τη γυμναστική, όμως φαίνεται πως φέτος είναι αποφασισμένη να κάνει την αλλαγή!

«Έχω πάει δύο φορές με τη Ζεν (Ζενεβιέβ Μαζαρί). Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με στηρίζει σ' αυτόν τον αγώνα!» είπε με χιούμορ η Ηλιάνα.

Η glam εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην κοπή πίτας του Star για το 2026/ ndp

Η glam εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην κοπή πίτας του Star για το 2026/ ndp

«Η Ζεν το ’χει πάρει πάρα πολύ σοβαρά και κάνει γυμναστική εδώ και έξι μήνες. Μου είπε “τελείωσαν τα ψέματα, πρέπει να έρθεις”, και πήγα!», ανέφερε γελώντας η Ηλιάνα.

