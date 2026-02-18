Γιώργος Ευγενίδης: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ελίνα

«Δεν είμαι 18 χρόνων για να έχω σχέση και να κρύβομαι»

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ευγενίδης εμφανίστηκε με τη σύντροφό του, Ελίνα, στην κοπή πίτας του Star.
  • Απάντησε σε ερωτήσεις για τη σχέση τους, δηλώνοντας ότι δεν είναι μυστική.
  • Ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να κρύβεται και δεν ενδιαφέρεται για παιχνίδια με τα μέσα ενημέρωσης.
  • Επιβεβαίωσε ότι συγκατοικούν και είναι πολύ καλά μαζί.
  • Εξέφρασε ότι είναι πρόωρη η συζήτηση περί γάμου.

Ο Γιώργος Ευγενίδης έδωσε το «παρών» στην κοπή πίτας του Star συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Ελίνα.

Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά

Ο παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star ρωτήθηκε από τους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών για τη σχέση του, κι εκείνος απάντησε:

«Δεν είναι κρυφό άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιο μυστικό».

Ο Γιώργος Ευγενίδης είπε στη συνέχεια: «Ούτε μπορώ να παίξω αυτό το ανόητο παιχνίδι κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εμφανώς σχέσεις και κρύβονται. Δεν είμαι ούτε 18 χρόνων, ούτε κακομαθημένος να παίζω με τα μέσα ενημέρωσης.

Κι επίσης δεν νομίζω να ενδιαφέρεται και κανένας φοβερά για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Με τη σύντροφό μου συγκατοικούμε, είμαστε πάρα πολύ καλά, οπότε είναι πρόωρη η συζήτηση περί γάμου».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
