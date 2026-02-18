Γιώργος Ευγενίδης: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ελίνα

Ο Γιώργος Ευγενίδης έδωσε το «παρών» στην κοπή πίτας του Star συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Ελίνα.

Ο παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star ρωτήθηκε από τους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών για τη σχέση του, κι εκείνος απάντησε:

«Δεν είναι κρυφό άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιο μυστικό».

Ο Γιώργος Ευγενίδης είπε στη συνέχεια: «Ούτε μπορώ να παίξω αυτό το ανόητο παιχνίδι κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εμφανώς σχέσεις και κρύβονται. Δεν είμαι ούτε 18 χρόνων, ούτε κακομαθημένος να παίζω με τα μέσα ενημέρωσης.

Κι επίσης δεν νομίζω να ενδιαφέρεται και κανένας φοβερά για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Με τη σύντροφό μου συγκατοικούμε, είμαστε πάρα πολύ καλά, οπότε είναι πρόωρη η συζήτηση περί γάμου».