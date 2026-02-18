Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»

Η αποκάλυψη της ηθοποιού για την προσωπική της ζωή

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μυρτώ Αλικάκη μίλησε για την προσωπική της ζωή στο Happy Day, αποκαλύπτοντας ότι είναι σε σχέση εδώ και χρόνια.
  • Αναφέρθηκε στο «βελούδινο» διαζύγιο της με τον Πέτρο Λαγούτη και τη σημασία της σχέσης τους για τα παιδιά τους.
  • Η πιο δύσκολη περίοδος για τα παιδιά της ήταν οι συγκρούσεις μεταξύ τους λόγω διαφοράς ηλικίας.
  • Η Αλικάκη επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί να συζητά δημόσια για την προσωπική της ζωή.
  • Η σχέση της με τον Πέτρο Λαγούτη θεωρείται πολιτισμένο παράδειγμα διαζυγίου στο ελληνικό θέατρο.

Καλεσμένη στο Happy Day του Alpha ήταν το πρωί της Τετάρτης η Μυρτώ Αλικάκη.

Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της

Η ταλαντούχα ηθοποιός, μίλησε για τον πρώην σύζυγό της Πέτρο Λαγούτη, το «βελούδινο» διαζύγιο που πήραν, αλλά και την προσωπική της ζωή αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σχέση, χωρίς όμως να επιθυμεί να μοιραστεί λεπτομέρειες δημόσια. 

Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»

Μιλώντας για τη σχέση της με τον πατέρα των γιων της, είπε: «Μπορεί να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα ενίοτε αλλά δεν προσβάλαμε ο ένας τον άλλον. Τα παιδιά είναι το ύψιστο κίνητρο για να προσπαθήσεις αυτή η σχέση να είναι ουσιαστική και να ξαναγαπηθείς με έναν άνθρωπο στην πορεία των χρόνων, σε μια άλλη βάση, με έναν άλλο τρόπο».

Για την πιο δύσκολη περίοδο αναφορικά με τα παιδιά της, ανέφερε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι δεν ήταν η εφηβεία, αλλά η φάση που εκείνα  συγκρούονταν έντονα μεταξύ τους λόγω και της διαφοράς ηλικίας.

Μυρτώ Αλικάκη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της - Ποιο χρώμα επέλεξε;

Όσο για την προσωπική της ζωή, η Μυρτώ Αλικάκη παραδέχτηκε ότι βιώνει μία πολύ καλή περίοδο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της: «Έχω μία σχέση, η οποία είναι πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντική για εμένα, απλά εγώ δε θέλω καθόλου να συζητάω αυτά τα πράγματα. Δεν κρύβομαι, αλλά δε βρίσκω λόγο και να τα συζητάω. Εμένα δε με απασχολούσε ποτέ η προσωπική ζωή των άλλων ανθρώπων. Το λέω με μεγάλη περηφάνια, δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλα. Δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ξέρω τίποτα, οπότε δε θέλω κι εγώ να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μου. Θα έλεγα ότι είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο».

Ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μυρτώ Αλικάκη με τον γιο τους Δημήτρη

Ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μυρτώ Αλικάκη με τον γιο τους Δημήτρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση της Μυρτώς Αλικάκη και του Πέτρου Λαγούτη αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αλλά και «πολιτισμένα» παραδείγματα διαζυγίου στο ελληνικό θέατρο.  Παντρεύτηκαν το 2002. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, απέκτησαν δύο γιους, τον Δημήτρη και τον Γιώργο.

Μυρτώ Αλικάκη: Δημήτρης- Γιώργος Λαγούτης απόλαυσαν τη μαμά τους επί σκηνής

Για πολλά χρόνια αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια των media, διατηρώντας πάντα ένα χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή. Αποφάσισαν να χωρίσουν οριστικά το 2011, αν και η διαδικασία του διαζυγίου πήρε κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί τυπικά.

