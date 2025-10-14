Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της

Η Μυρτώ Αλικάκη με τον σύντροφό της Νικόλα Κωστή έκαναν μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πριν λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Cancel με τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά.

Η γνωστή ηθοποιός δεν πραγματοποιεί συχνά κοινές εξόδους μαζί με τον σκηνοθέτη σύντροφό της, καθώς επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά τούς «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός και οι δυο τους πόζαραν πλάι πλάι στα καθίσματα του θεάτρου.

Δες τις φωτογραφίες:

Πρόσφατα η Μυρτω Αλικάκη έκανε μία τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της και απο μελαχρινή έγινε κατάξανθη! Η μεταμόρφωση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Υπέροχα Πλάσματα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο λόγος για την αλλαγή αυτή ήταν η ανάγκη να επανέλθει στο χαρακτηριστικό της ξανθό χρώμα, όπως ακριβώς ήταν και κατά την πρώτη προβολή της σειράς. Και το αποτέλεσμα; Άκρως εντυπωσιακό!