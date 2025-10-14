Μυρτώ Αλικάκη: Σε σπάνια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της

Η Μυρτώ Αλικάκη με τον σύντροφό της Νικόλα Κωστή έκαναν μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πριν λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Cancel με τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά.
Μυρτώ Αλικάκη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της - Ποιο χρώμα επέλεξε;
Η γνωστή ηθοποιός δεν πραγματοποιεί συχνά κοινές εξόδους μαζί με τον σκηνοθέτη σύντροφό της, καθώς επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά τούς «τσάκωσε» ο φωτογραφικός φακός και οι δυο τους πόζαραν πλάι πλάι στα καθίσματα του θεάτρου.
Δες τις φωτογραφίες:
Πρόσφατα η Μυρτω Αλικάκη έκανε μία τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της και απο μελαχρινή έγινε κατάξανθη! Η μεταμόρφωση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Υπέροχα Πλάσματα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο λόγος για την αλλαγή αυτή ήταν η ανάγκη να επανέλθει στο χαρακτηριστικό της ξανθό χρώμα, όπως ακριβώς ήταν και κατά την πρώτη προβολή της σειράς. Και το αποτέλεσμα; Άκρως εντυπωσιακό!
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
@despinakoukoulicokooni 🌹👉Η αγαπημένη Μυρτώ Αλικάκη, που χρόνια τώρα με εμπιστεύεται για κάθε της μεταμόρφωση, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σειρά “Υπέροχα Πλάσματα”, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη προβολή! Έπρεπε να γίνει ξανθιά — όπως τότε — κι έτσι ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Χάρη στην υγιή βάση που είχε η τρίχα της (χρόνια χρησιμοποιεί Cokooni στο σπίτι) και τη σωστή τεχνική, φτάσαμε ήδη από το πρώτο ραντεβού στο επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς φθορά. Σε 2-3 μήνες η εικόνα θα είναι απόλυτα ολοκληρωμένη. Μυρτώ μου, σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Εσείς, θυμάστε τα “Υπέροχα Πλάσματα”; Ανυπομονείτε για την επιστροφή τους; #cokooni #hair #hairgoals #despinakoukoulihairboutique ♬ πρωτότυπος ήχος - Despina Koukouli_HAIR COKOONI