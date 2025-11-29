Σε «θέσεις μάχης» από αύριο οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα

Ξεχειλίζει η οργή στον αγροτικό κόσμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 20:40 Σε «θέσεις μάχης» από αύριο οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα
29.11.25 , 20:20 Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 36χρονος για τη χειροβομβίδα σε καφετέρια
29.11.25 , 18:17 BYD: Η γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025
29.11.25 , 18:16 Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του λέει ότι εκείνος οδηγούσε το supercar
29.11.25 , 17:22 Επίθεση ουκρανικών drones σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας
29.11.25 , 16:58 Πώς θα καταλάβεις πως τελικά δεν ταιριάζεις με τον σύντροφό σου
29.11.25 , 16:57 Λεσόρ: Το μήνυμά του μετά τη χειρουργική επέμβαση
29.11.25 , 16:31 Kύκλωμα με πλαστούς πίνακες: Τι ισχυρίστηκε ο γνωστός δικηγόρος
29.11.25 , 16:02 'Εβρος: Προσπάθησαν να περάσουν 8.000 παράνομα εμβόλια από την Τουρκία
29.11.25 , 15:41 Κακοκαιρία Adel: Βούλιαξε Η Θάσος - Εικόνες Καταστροφής
29.11.25 , 15:36 Πέλλα: Αισιόδοξα νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια
29.11.25 , 15:22 Ποια Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει σύντομα μαμά μέσω της υιοθεσίας;
29.11.25 , 14:58 Η ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντος στο Φανάρι
29.11.25 , 14:20 Ξέσπασε ο Συρίγος: «O Λιάγκας κούνησε το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι»
29.11.25 , 14:11 Καιρός: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα από 4/12»
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του λέει ότι εκείνος οδηγούσε το supercar
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 29.11.25, 20:54
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα τρακτέρ βγαίνουν από αύριο Κυριακή 30/11 στους δρόμους, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να στήνουν τα πρώτα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, καθώς όπως λένε βρίσκονται στα όρια τους. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν είδαν ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό τους από τις ενισχύσεις, ενώ άλλοι είδαν τα ποσά που τους καταβλήθηκαν να... «κάνουν φτερά» αφού ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε αυτόματες χρεώσεις.

Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες

Οργισμένοι και αγανακτισμένοι οι αγρότες από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη παίρνουν θέσεις μάχης και κατεβαίνουν στα μπλόκα από αύριο Κυριακή.

Στη μία το μεσημέρι στήνεται το πρώτο μπλόκο στην εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας. Την ίδια ώρα τα τρακτέρ κλείνουν τον Ε65, τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας στο ύψος της Καρδίτσας, ενώ ακόμα ένα μπλόκο θα στηθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα.

Σε «θέσεις μάχης» οι αγρότες - Κατεβαίνουν από αύριο στα μπλόκα


'Εβρος: Προσπάθησαν Να Περάσουν Παράνομα Εμβόλια Από Τουρκία - Video

Πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι δεν πήραν ούτε ευρώ από την ενίσχυση και από λάθη που δεν πρόλαβαν να διορθωθούν, ενώ κάποιοι άλλοι είδαν τα χρηματικά ποσά να κάνουν φτερά. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα αγρότη που ο ΟΠΕΚΕΠΕ του κατέβαλε σχεδόν 670 ευρώ αλλά αμέσως μετά ο ΕΛΓΑ του τα πήρε και μάλιστα... 9 ευρώ παραπάνω.  

Ο αγροτικός τομέας «στενάζει».  Οι εργαζόμενοι είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, ενώ την ίδια ώρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση «διασταυρώνουν τα ξίφη τους».

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top