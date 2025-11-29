Σε «θέσεις μάχης» από αύριο οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα

Τα τρακτέρ βγαίνουν από αύριο Κυριακή 30/11 στους δρόμους, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να στήνουν τα πρώτα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, καθώς όπως λένε βρίσκονται στα όρια τους. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν είδαν ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό τους από τις ενισχύσεις, ενώ άλλοι είδαν τα ποσά που τους καταβλήθηκαν να... «κάνουν φτερά» αφού ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε αυτόματες χρεώσεις.

Οργισμένοι και αγανακτισμένοι οι αγρότες από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη παίρνουν θέσεις μάχης και κατεβαίνουν στα μπλόκα από αύριο Κυριακή.

Στη μία το μεσημέρι στήνεται το πρώτο μπλόκο στην εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας. Την ίδια ώρα τα τρακτέρ κλείνουν τον Ε65, τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας στο ύψος της Καρδίτσας, ενώ ακόμα ένα μπλόκο θα στηθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα.

Πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι δεν πήραν ούτε ευρώ από την ενίσχυση και από λάθη που δεν πρόλαβαν να διορθωθούν, ενώ κάποιοι άλλοι είδαν τα χρηματικά ποσά να κάνουν φτερά. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα αγρότη που ο ΟΠΕΚΕΠΕ του κατέβαλε σχεδόν 670 ευρώ αλλά αμέσως μετά ο ΕΛΓΑ του τα πήρε και μάλιστα... 9 ευρώ παραπάνω.

Ο αγροτικός τομέας «στενάζει». Οι εργαζόμενοι είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, ενώ την ίδια ώρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση «διασταυρώνουν τα ξίφη τους».

