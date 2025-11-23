Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες

23.11.25 , 16:47 Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Αγρότες: Τρακτέρ στους δρόμους πριν από τα Χριστούγεννα / OPEN
Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα των αγροτών που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Χατζηδάκης: Σε λίγες ημέρες οι ενισχύσεις σε αγρότες -κτηνοτρόφους

Από τις 12 το μεσημέρι αγρότες από όλη την Ελλάδα, συσκέπτονταν επί των προτάσεων για κινητοποιήσεις.

Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια Λάρισας / Eurokinissi

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ είχε προταθεί οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες

Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια Λάρισας / Eurokinissi

Αποφασίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες, να λάβουν χώρα και παράλληλες δράσεις, με διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, κυρίως σε περιφέρειες και το κλείσιμο λιμανιών και τελωνείων.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.
Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

Αγρότες: Kινητοποιήσεις και μπλόκα για να μπουν τα χρήματα

Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων. Προχθές 82.000 περίπου αγρότες έλαβαν το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Οι αγρότες ζητούν εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους.

Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε δηλώσεις του στο onlarissa.gr, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, ξεκαθάρισε πως αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν αφενός ενωτικό χαρακτήρα, αλλά και θα είναι περισσότερο «σκληρές» και ποικιλόμορφες από εκείνες των προηγούμενων ετών. Μεταξύ αυτών «σκληρά μπλόκα » (στη Λάρισα προτείνεται ενιαίο πανθεσσαλικό στον κόμβο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Νίκαιας) αλλά και κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

 

