Αγρότες: Kινητοποιήσεις και μπλόκα για να μπουν τα χρήματα

Προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις σε κρέας, γάλα και τυρί

STAR.GR
Οικονομια
Μετά τη σημερινή κινητοποίηση και τις επαφές των αγροτών με την κυβέρνηση, η ένταση κλιμακώνεται αντί για να εκτονωθεί. Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Σαραντάκος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγρότες προαναγγέλλουν και αυξήσεις σε βασικά είδη.

Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η  μορφή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις θα αποφασιστεί στις 23 Νοεμβρίου, σε μια μεγάλη συγκέντρωση που  οργανώνουν οι αγρότες στη Νικαια της Λάρισας. Σήμερα τους υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν τα πάντα να πληρώσουν τις επιδοτήσεις ως το τέλος του μήνα. Αν δεν γίνει αυτό, είναι ανοιχτό  να στηθούν μπλόκα και πριν τα Χριστούγεννα, ενώ κάθε χρόνο οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονταν μετά τις γιορτές.  

Δεν αρκούν όμως για τους αγρότες οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Περιμένουν και χρήματα για τα ζώα που έχασαν από την ευλογιά.

Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα

Όλα αυτά αναμένεται να  έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των καταναλωτών. Αγρότες και κτηνοτρόφοι προβλέπουν ανατιμήσεις σε κρέατα, τυριά και γαλακτοκομικά. Μάλιστα  προειδοποίησαν για αρνητικές εκπλήξεις στο τσέπη μας  από τις επόμενες μέρες  που θα κλιμακώνονται ως τις γιορτές των Χριστουγέννων.
 

