Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο

Η δημοσιογράφος περνά τις πρώτες της γιορτές ως μανούλα

Ένα στιγμιότυπο γεμάτο συναίσθημα, ζεστασιά και αυθεντική χριστουγεννιάτικη μαγεία επέλεξε να μοιραστεί με τους followers της η Ανθή Βούλγαρη το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, σκορπίζοντας χαμόγελα στα social media.

Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια άκρως τρυφερή φωτογραφία με πρωταγωνιστή τον εννέα μηνών γιο της, Μάριο. Ο μικρός κάθεται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους, κλέβοντας την παράσταση με την αθωότητα και τη γλυκύτητά του.

Το στιγμιότυπο αποπνέει τη θαλπωρή και την οικογενειακή ευτυχία που χαρακτηρίζει τις ημέρες των γιορτών. Το λαμπερό δέντρο, τα φωτάκια και τα στολίδια συνθέτουν ένα ζεστό σκηνικό, το οποίο αντικατοπτρίζει απόλυτα τη νέα, γεμάτη αγάπη καθημερινότητα της Ανθής Βούλγαρη. Άλλωστε, για τη δημοσιογράφο τα φετινά Χριστούγεννα είναι ξεχωριστά, καθώς τα βιώνει για πρώτη φορά στον ρόλο της μητέρας.

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με μια λιτή αλλά συμβολική λεζάντα, γράφοντας: «So this is xmas. Καλά Χριστούγεννα παιδιά σε όλους», στέλνοντας τις ευχές της στους διαδικτυακούς της φίλους και μεταφέροντας το γιορτινό της κλίμα.

Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της, Μάριο, κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της, Μάριο, κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Ανθή Βούλγαρη, που δεν συνηθίζει να εκθέτει συχνά την προσωπική της ζωή, φαίνεται πως αυτή την περίοδο απολαμβάνει όσο τίποτα τις οικογενειακές στιγμές και δεν διστάζει να μοιραστεί μικρές, αλλά ουσιαστικές εικόνες ευτυχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή δημοσιογράφος είναι παντρεμένη από τον Σεπτέμβριο του 2020 με τον μουσικό Κώστα Κωνσταντινίδη, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, που φέτος ζει τα πιο γλυκά Χριστούγεννα.

