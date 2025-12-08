Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Ανθή Βούλγαρη: Oι on air ευχές στον γιο της, Μάριο, που γιορτάζει σήμερα 2 Δεκεμβρίου/ βίντεο Kοινωνία Ώρα Mega

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και ζεστές χριστουγεννιάτικες βραδιές της σεζόν έζησε ο Πειραιάς, με τη λαμπερή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην καρδιά της πόλης.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρέθηκαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος, δίνοντας ρυθμό, χαμόγελο και γιορτινή ενέργεια στην εκδήλωση.

Το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορτών, φωτίζοντας με ένα κουμπί ολόκληρη την πόλη. Η στιγμή της φωταγώγησης έγινε μέσα σε χειροκροτήματα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο θέαμα.

Το εντυπωσιακό 15μετρο έλατο με 120.000 λαμπιόνια

Στο κέντρο του Πειραιά δεσπόζει πλέον το φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στολισμένο με περισσότερα από 120.000 λαμπιόνια. Το επιβλητικό δέντρο αποτελεί πλέον το επίκεντρο των γιορτών και θα φωτίζει την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Οι εικόνες από τη φωταγώγηση ταξίδεψαν γρήγορα στα social media, με το δέντρο να γίνεται ήδη σημείο αναφοράς για φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις.

Αμέσως μετά τη φωταγώγηση, ακολούθησε μία μεγάλη συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά, σε μια βραδιά που παρουσίασε ο 104.6 My Radio, powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Η γιορτή είχε και εκπλήξεις, καθώς –όπως ανακοινώθηκε– ενδέχεται να εμφανιστούν κι άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες σε επόμενες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων του δήμου.

Την ατμόσφαιρα πλαισίωσαν μελωδικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, δημιουργώντας μια μαγική, κλασική χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Η Ανθή Βούλγαρη, εκτός από τις παρουσιαστικές της υποχρεώσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χάρη στην τρυφερή, οικογενειακή της στιγμή δίπλα στο φωτισμένο δέντρο.

Η παρουσιάστρια πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, και τον γιο τους, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας. Το χαμόγελο, η ζεστασιά και η χαρούμενη διάθεση της Βούλγαρη ανέδειξαν μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά της, που αγκάλιασε το κοινό.

Ανθή Βούλγαρη & Κώστας Κωνσταντινίδης με τον γιο τους, Μάριο

Οι φωτογραφίες τους συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων και likes, με την παρουσιάστρια να δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Λένα Ζευγαρά

Γιολάντα Μώραλη - Γιάννης Μώραλης - Βάλια Κυριαζή - Πέτρος Μώραλης