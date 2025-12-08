Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Η οικογενειακή εμφάνιση της Ανθής Βούλγαρη στη φωταγώγηση του Πειραιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 18:17 Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»
08.12.25 , 18:05 MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων
08.12.25 , 17:42 Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στις πίστες - Πότε κάνει πρεμιέρα;
08.12.25 , 17:28 Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!
08.12.25 , 17:16 Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
08.12.25 , 17:04 Τραγωδία σε φαράγγι στην Κρήτη: 40χρονος ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών
08.12.25 , 16:53 Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
08.12.25 , 16:32 Θρακομακεδόνες: Μαθητές σχολείου καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από ρεύμα
08.12.25 , 16:31 Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων!
08.12.25 , 16:22 Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της
08.12.25 , 16:03 Μεντιλίμπαρ: «Η πρόκριση είναι στο χέρι μας»
08.12.25 , 15:57 StarLight - Πάνος Μπάκας: «Η τέχνη είναι η υπέρτατη παρηγοριά»
08.12.25 , 15:52 Η Βράβευση Του Γιώργου Κωνσταντίνου Στο AthensCon Από Τον Πέτρο Πολυχρονίδη
08.12.25 , 15:47 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Τα ποσά
08.12.25 , 15:43 Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
Καταιγιστικές εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Θα συναντηθώ με τον κ. Φλωρίδη»
Πέτρος Φιλιππίδης: Αυτή είναι η αιτία που πήρε φωτιά το διαμέρισμά του
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Ζάκυνθος: Το ένστικτο της μητέρας του δίχρονου Λίο βγήκε αληθινό
Nεκρή Ελληνοαμερικανίδα σε δυστύχημα - Kατηγορούμενος ο σύζυγός της
Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτός είναι ο νέος της σύντροφος!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ανθή Βούλγαρη: Oι on air ευχές στον γιο της, Μάριο, που γιορτάζει σήμερα 2 Δεκεμβρίου/ βίντεο Kοινωνία Ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και ζεστές χριστουγεννιάτικες βραδιές της σεζόν έζησε ο Πειραιάς, με τη λαμπερή φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην καρδιά της πόλης.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρέθηκαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος, δίνοντας ρυθμό, χαμόγελο και γιορτινή ενέργεια στην εκδήλωση.

Το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορτών, φωτίζοντας με ένα κουμπί ολόκληρη την πόλη. Η στιγμή της φωταγώγησης έγινε μέσα σε χειροκροτήματα, με μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο θέαμα.

Το εντυπωσιακό 15μετρο έλατο με 120.000 λαμπιόνια

Στο κέντρο του Πειραιά δεσπόζει πλέον το φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στολισμένο με περισσότερα από 120.000 λαμπιόνια. Το επιβλητικό δέντρο αποτελεί πλέον το επίκεντρο των γιορτών και θα φωτίζει την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Οι εικόνες από τη φωταγώγηση ταξίδεψαν γρήγορα στα social media, με το δέντρο να γίνεται ήδη σημείο αναφοράς για φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις.

Αμέσως μετά τη φωταγώγηση, ακολούθησε μία μεγάλη συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά, σε μια βραδιά που παρουσίασε ο 104.6 My Radio, powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Η γιορτή είχε και εκπλήξεις, καθώς –όπως ανακοινώθηκε– ενδέχεται να εμφανιστούν κι άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες σε επόμενες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων του δήμου.

Την ατμόσφαιρα πλαισίωσαν μελωδικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, δημιουργώντας μια μαγική, κλασική χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Η Ανθή Βούλγαρη, εκτός από τις παρουσιαστικές της υποχρεώσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χάρη στην τρυφερή, οικογενειακή της στιγμή δίπλα στο φωτισμένο δέντρο.

Η παρουσιάστρια πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, και τον γιο τους, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας. Το χαμόγελο, η ζεστασιά και η χαρούμενη διάθεση της Βούλγαρη ανέδειξαν μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά της, που αγκάλιασε το κοινό.

Ανθή Βούλγαρη & Κώστας Κωνσταντινίδης με τον γιο τους, Μάριο

Ανθή Βούλγαρη & Κώστας Κωνσταντινίδης με τον γιο τους, Μάριο

Ανθή Βούλγαρη & Κώστας Κωνσταντινίδης με τον γιο τους, Μάριο

Ανθή Βούλγαρη & Κώστας Κωνσταντινίδης με τον γιο τους, Μάριο

Οι φωτογραφίες τους συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων και likes, με την παρουσιάστρια να δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Λένα Ζευγαρά

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Ανθή Βούλγαρη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της!

Γιολάντα Μώραλη - Γιάννης Μώραλης - Βάλια Κυριαζή - Πέτρος Μώραλης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top