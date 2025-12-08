«Τόσο ηλίθιοι είστε!»: Η «έκρηξη» του Λιάγκα για τα σχόλια για το μαγιό του

Ο παρουσιαστής είχε φορέσει στο παρελθόν μαγιό με την ελληνική σημαία

Ένταση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν στον αέρα της εκπομπής προβλήθηκε μια φωτογραφία του Νικόλαου Ντε Γκρες, στην οποία εκείνος εμφανίζεται να φορά μπλούζα με την ελληνική σημαία.

Η εικόνα στάθηκε αφορμή για ένα ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του σχετικά με τον σάλο που είχε προκληθεί στο παρελθόν μετά από μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο ίδιος στο προφίλ του στο Instagram φορώντας ένα μαγιό με την ελληνική σημαία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

Μάλιστα, πρόσφατα είχε γίνει viral ξανά η φωτογραφία του παρουσιαστή. Η δημοσιοποίηση αυτής της εικόνας ήρθε μετά από δηλώσεις του ίδιου για τον Τάσο Ποτσέπη και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Πολλοί συνάδελφοί του στα τηλεοπτικά πάνελ άσκησαν κριτική, ενώ τα social media γέμισαν με αρνητικά σχόλια. Το όλο θέμα φούντωσε ακόμη περισσότερο όταν ο Τάσος Ποτσέπης είχε εμφανιστεί ζωντανά με τον δικηγόρο του έχοντας την ελληνική σημαία τυλιγμένη στους ώμους του.

Με αφορμή τη σημερινή φωτογραφία του Νικόλαου Ντε Γκρες, ο Γιώργος Λιάγκας εξερράγη: «Λέω μήπως απαγορεύεται να φοράς την ελληνική σημαία... Μπράβο του που την φοράει, δεν απαγορεύεται. Εγώ πήγα να κολυμπήσω με τον γιο μου και φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής ομάδας πόλο. Το μαγιό αυτό είχε πάνω την ελληνική σημαία — όπως φορούν δεκάδες αθλητές» ξεκαθάρισε.

Ο παρουσιαστής ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους όταν αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε: «Το φόρεσα για να κολυμπήσω. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, λένε, είναι ντροπή, φόρεσε στα απόκρυφα του σημεία την ελληνική σημαία, άρα εκεί τη γράφει. Πόσο βλάκας μπορείς να είσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό; Δηλαδή, οι αθλητές, θα μου πεις, εσύ αθλητής είσαι; όχι. Οι αθλητές που φοράνε την ελληνική σημαία τη γράφουν; προφανώς και όχι. Αλλά πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, τη φοράνε μόνο ποδοσφαιριστές;, δεν τη φοράνε όσοι πάνε στο γήπεδο; και χαίρονται με την ελληνική σημαία; Τη φανέλα της ελληνικής ομάδας μπάσκετ; Δεν τη φοράνε και άνθρωποι που είναι και με κοιλιές και μη γυμνασμένοι; Τη φοράνε, απαγορεύεται; Δεν είναι ωραίο να φοράς μια μπλούζα της εθνικής; Έτσι κι εγώ που μ' αρέσει το κολύμπι, φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής. Να απολογηθώ και γι' αυτό; Τόσο ηλίθιοι είστε. Θέλετε να με πλήξετε και με πλήττετε με ηλιθιότητες. Το είδα σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης. Ότι εγώ, λέει, δεν σέβομαι την ελληνική σημαία επειδή φόρεσα το μαγιό της εθνικής.

Άρα λέει, κοιτάξτε, μα όλοι το φοράνε. Αυτό είναι το μαγιό της εθνικής. Τι να κάνουμε. Επειδή το φόρεσα εγώ, να βάλω μονωτική ταινία στην ελληνική σημαία, για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή κι εγώ έχω γεννητικά όργανα, όπως έχουν κι άλλοι που το φοράνε και το τιμούν, προφανώς περισσότερο από εμένα. Δηλαδή, πόση βλακεία δένει τους ανθρώπους. Γι' αυτό τώρα είδα κατά τύχη την ελληνική σημαία και λέω, απαγορεύεται κάποιος να φοράει ένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία».

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΠΡΩΙΝΟ
