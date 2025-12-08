Ποιες πληρωμές αναμένεται να γίνουν πριν από τα Χριστούγεννα

Οι συντάξεις Ιανουαρίου, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και το επίδομα θέρμανσης και το Δώρο Χριστουγέννων θα πιστωθούν στους δικαιούχους πριν από τις γιορτές.

Ακολουθεί αναλυτική εικόνα των πληρωμών που αναμένονται τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

1. Συντάξεις Ιανουαρίου

Οι συντάξεις του Ιανουαρίου καταβάλλονται νωρίτερα, ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν πρόσβαση στα χρήματα πριν από την εορταστική περίοδο. Όπως κάθε μήνα, οι ημερομηνίες διαφέρουν ανάλογα με το ταμείο και τον ΑΜΚΑ.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

2. Πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο μία από τις μεγαλύτερες σειρές καταβολών της χρονιάς.

Επιδόματα που περιλαμβάνονται:

Επίδομα Παιδιού (Α21) – τελευταία δόση έτους

Επίδομα Κατοικίας (ενοικίου)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Επιδόματα γέννησης και λοιπές προνοιακές παροχές

Τα περισσότερα εξ αυτών προγραμματίζονται να πιστωθούν ως τις 22 Δεκεμβρίου (θα φανούν στους λογαριασμούς στις 19/12), ώστε όλοι οι δικαιούχοι να έχουν λάβει τα ποσά πριν από το κλείσιμο των τραπεζών για τις αργίες.

3. Δώρο Χριστουγέννων για εργαζομένους και ανέργους

Έως πότε πρέπει να καταβληθεί

Το Δώρο Χριστουγέννων για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα πρέπει να έχει πληρωθεί το αργότερο έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Τι ισχύει για τους ανέργους

Ο ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) καταβάλλει:

δώρο στους επιδοτούμενους ανέργους - Στις 17 Δεκεμβρίου

αναλογούσα ενίσχυση σε όσους συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης

4. Καταβολές προς αγρότες και ειδικές ενισχύσεις

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να καταβληθεί ένα μεγάλο πακέτο πληρωμών προς τον πρωτογενή τομέα.

Περιλαμβάνονται:

ενισχύσεις λόγω ζημιών

πριμοδοτήσεις παραγωγών

ειδικά μέτρα στήριξης

εξοφλήσεις προγραμμάτων της ΚΑΠ

Οι συνολικές πληρωμές που έχουν προαναγγελθεί υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, δίνοντας σημαντική ανάσα σε χιλιάδες αγρότες εν μέσω περιόδου αυξημένου κόστους.

5. Λοιπές καταβολές Δημοσίου και τακτικές πληρωμές

Πριν από την εορταστική διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών του κράτους, ολοκληρώνονται επίσης:

καθυστερούμενες επιστροφές φόρων

πληρωμές προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας

καταβολές από έργα και δράσεις των υπουργείων

Στόχος είναι όλοι οι δικαιούχοι να έχουν λάβει τα χρήματα έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αργίες.

6. Επίδομα θέρμανσης

Στις 23 Δεκεμβρίου θα δοθεί και η προκαταβολή (60% του ποσού) του επιδόματος θέρμανσης. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 προκαταβολή για τις αγορές που θα τιμολογήθηκαν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 το υπόλοιπο της δόσης και αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

γ) Και η επιπλέον πληρωμή, ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.