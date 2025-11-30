IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές

Από την 1η Δεκεμβρίου, ο νέος τρόπος πληρωμής μέσω IRIS γίνεται υποχρεωτικός. Ως αποτέλεσμα, αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων επαγγελματιών και βάζει τέλος σε καθυστερήσεις, σφάλματα και γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όλες οι επιχειρήσεις –ανεξάρτητα από μέγεθος ή αντικείμενο δραστηριότητας– οφείλουν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω QR code συνδεδεμένου με τον φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

