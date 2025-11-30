Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας / Βίντεο Reuters

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, όπου τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και συνολικά 14 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε οικογενειακή συγκέντρωση.

Το περιστατικό συνέβη σε πάρτι γενεθλίων παιδιού, όπως έκανε γνωστό μέσω Facebook ο αντιδήμαρχος της πόλης, Τζέισον Λι, ο οποίος ανέφερε πως βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση με τις αρχές προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου. «Θα απαιτήσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις», τόνισε.

Sparatoria di massa ad una festa di compleanno in California. https://t.co/MK6zW6uM76 — Barbara La Fonte 🐦 (@cravattarossa) November 30, 2025

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Βίντεο Reuters

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα για πυροβολισμούς στη Λουσίλ Άβενιου. Σε ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν αναφέρεται ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και πως τέσσερις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πιθανή στοχευμένη επίθεση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια. Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τον ή τους δράστες.