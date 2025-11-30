Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Για πιθανή στοχευμένη επίθεση κάνουν λόγο οι αρχές

30.11.25 , 09:24 Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί
Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί
Κοσμος
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας / Βίντεο Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, όπου τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και συνολικά 14 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε οικογενειακή συγκέντρωση.

Το περιστατικό συνέβη σε πάρτι γενεθλίων παιδιού, όπως έκανε γνωστό μέσω Facebook ο αντιδήμαρχος της πόλης, Τζέισον Λι, ο οποίος ανέφερε πως βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση με τις αρχές προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου. «Θα απαιτήσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις», τόνισε.

 

 

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Βίντεο Reuters

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα για πυροβολισμούς στη Λουσίλ Άβενιου. Σε ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν αναφέρεται ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και πως τέσσερις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πιθανή στοχευμένη επίθεση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα σενάρια. Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τον ή τους δράστες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
