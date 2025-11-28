Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο

Δείτε την ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram

Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Μαρίνα Σάττι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρίνα Σάττι ακύρωσε την εμφάνισή της στο MadWalk την περασμένη Τετάρτη λόγω προβλήματος υγείας, ενώ όπως έγινε γνωστό σήμερα, η τραγουδίστρια αναβάλλει και τις προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική. 

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk

Το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) η Μαρίνα Σάττι έκανε την πρώτη της ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και ευχαρίστησε δημόσια τους θαυμαστές της για τις ευχές και τα μηνύματα που της στέλνουν. 

Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο

Η τραγουδίστρια εξήγησε στο μήνυμά της πως οι γιατροί της συνέστησαν να αποφύγει τις μετακινήσεις και να ξεκουραστεί, ενώ έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ.

Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας

«Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά-σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμιά μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, την στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σάττι.

Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο

Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
