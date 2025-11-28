Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο

Η Μαρίνα Σάττι ακύρωσε την εμφάνισή της στο MadWalk την περασμένη Τετάρτη λόγω προβλήματος υγείας, ενώ όπως έγινε γνωστό σήμερα, η τραγουδίστρια αναβάλλει και τις προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική.

Το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) η Μαρίνα Σάττι έκανε την πρώτη της ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και ευχαρίστησε δημόσια τους θαυμαστές της για τις ευχές και τα μηνύματα που της στέλνουν.

Η τραγουδίστρια εξήγησε στο μήνυμά της πως οι γιατροί της συνέστησαν να αποφύγει τις μετακινήσεις και να ξεκουραστεί, ενώ έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ.

«Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά-σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμιά μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, την στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σάττι.