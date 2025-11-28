Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving

Την Ημέρα των Ευχαριστιών γιόρτασε φέτος με έναν δικό της, ξεχωριστό τρόπο η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Η ιδρύτρια του «Birth Center» και δημιουργός της φιλοζωικής οργάνωσης «Save a Greek Stray» επέλεξε να τιμήσει τη γιορτινή ημέρα της 27ης Νοεμβρίου με ένα πλούσιο, απόλυτα vegan τραπέζι, το οποίο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram.

Αντί για τα παραδοσιακά εδέσματα που συνηθίζονται την ημέρα του Thanksgiving, η Εριέττα δημιούργησε ένα τραπέζι με συνταγές που σέβονται το περιβάλλον και την ευζωία των ζώων. Με τη λεζάντα «Happy Friend’s Giving», αποκάλυψε ότι γιόρτασε τη βραδιά παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα και καλούς φίλους, δίνοντας έμφαση στη χαρά της συντροφιάς και της ευγνωμοσύνης.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, φαίνονται καλαίσθητα σερβιρισμένα vegan πιάτα, ενώ η ίδια συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση «Χωρίς λόγια», θέλοντας να εκφράσει πόσο ευγνώμων νιώθει για τις όμορφες στιγμές που βιώνει. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μοιραστεί την προσωπική της χαρά, αλλά και να εμπνεύσει τους ακόλουθούς της να υιοθετήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Στη συνέχεια, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μοιράστηκε ακόμη μία φωτογραφία από πέρσι, με συγκινητικό περιεχόμενο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε ότι από εκείνο το περσινό στιγμιότυπο «λείπουν τρία μωρά».

Η ίδια και ο σύζυγός της, Βύρων Βασιλειάδης, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, με τα δύο παιδιά τους να έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά τους. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Εριέττα μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, τονίζοντας πόσο σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί για εκείνη:

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη. Και μόνο ότι αγκαλιάζω τα παιδιά μου το βράδυ και είναι καλά, είμαι υπερευτυχισμένη», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών φαίνεται πως απέκτησε για εκείνη πιο βαθιά και προσωπική σημασία, καθώς συνδέεται τόσο με την οικογενειακή θαλπωρή όσο και με τις αξίες που πρεσβεύει: την ευγνωμοσύνη, τη φροντίδα, τη συνειδητή επιλογή υπεύθυνων διατροφικών συνηθειών και την αγάπη για τα ζώα.

Η γιορτή αυτή, γεμάτη από vegan λιχουδιές, φίλους και οικογενειακές αναμνήσεις, αποτέλεσε για την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μια ακόμη ευκαιρία να μοιραστεί με το κοινό της το δικό της παράδειγμα για έναν πιο ουσιαστικό και γήινο τρόπο ζωής.