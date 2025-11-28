Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για ένα «ταραγμένο» Σαββατοκύριακο

Στο Breakfast@Star, η Άση Μπήλιου προειδοποίησε πως το επερχόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο ανατροπές, απρόοπτα και έντονη ενεργειακή μεταβολή.

Όπως εξήγησε, οι ουράνιες όψεις των επόμενων ημερών φέρνουν εξελίξεις που μπορεί να αιφνιδιάσουν άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε όχι.

Η έγκριτη αστρολόγος ανέφερε ότι η κύρια όψη που κυριαρχεί στο τριήμερο είναι η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Ουρανό, η οποία κορυφώνεται την Κυριακή αλλά επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Είναι ένα Παρασκευοσαββατοκύριακο που φέρνει απρόοπτα! Είναι αυτό το πρόβλεπο της εξέλιξης!», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Άση Μπήλιου εξήγησε πως, παρότι η Αφροδίτη συνδέεται με σχέσεις, χρήμα και συναισθηματικές ισορροπίες, τα απροσδόκητα γεγονότα δεν περιορίζονται μόνο εκεί: «Τα απρόοπτα μπορεί να είναι και στην καθημερινότητά μας! Να τα ακούμε και να μην συμβαίνουν απαραίτητα σε εμάς τους ίδιους, αλλά γύρω μας. Έχει να κάνει και με συνθήκες πολλές φορές!»

Σύμφωνα με την ίδια, το συγκεκριμένο τριήμερο κουβαλάει «πολλά ταρακουνήματα», τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεση, την επικοινωνία και τη ροή των πραγμάτων.

Ωστόσο, δε λείπουν και τα θετικά νέα. Η Άση Μπήλιου υπογράμμισε δύο σημαντικές πλανητικές αλλαγές που θα απελευθερώσουν ενέργεια και θα φέρουν περισσότερη ισορροπία:

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, βελτιώνοντας επικοινωνία, μετακινήσεις και καθυστερήσεις.

Η Αφροδίτη περνά στον Τοξότη, δίνοντας περισσότερη φωτιά, χαρά και διάθεση για εξωστρέφεια.

«Από εκεί που ήμασταν μέσα στα νερά, αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει το στοιχείο της φωτιάς μεγαλύτερη δύναμη!» είπε η αστρολόγος, σχολιάζοντας πως η αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεάσει ακόμη και… τον καιρό: «Θα αλλάξει και ο καιρός έτσι! Μέχρι αύριο μπορεί!»

Με απρόοπτες καταστάσεις, ενεργειακές ανατροπές και σημαντικές αστρολογικές μετακινήσεις, το Σαββατοκύριακο υπόσχεται να είναι ανατρεπτικό.

