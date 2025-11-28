Μενίδι: 14χρονη πήγε σε Α.Τ με ένα νεκρό έμβρυο - Τη χτύπησε η μητέρα της

Σοκαρίστηκαν οι αστυνομικοί στο Α.Τ Αχαρνών όταν είδαν μια 14χρονη να φτάνει εκεί με ένα έμβρυο μέσα σε σακούλα - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Μενίδι, όταν μια 14χρονη Ρομά εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε ένα έμβρυο, τυλιγμένο με μια εφημερίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι πήγε αρχικά στο Α.Τ Ασπροπύργου, όπου διαμένει και στη συνέχεια οι αστυνομικοί την πήγαν στο Α.Τ Αχαρνών, στο τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Εκεί είπε στους αστυνομικούς πως έμεινε έγκυος και ήθελε να παντρευτεί με τον σύντροφό της, όμως, όταν το έμαθε η μητέρα της, εξοργίστηκε, τη χτύπησε άσχημα, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Στο νεκρό έμβρυο θα γίνει εξέταση από ιατροδικαστή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Η 53χρονη μητέρα συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα. Η 14χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων.