Κατερίνα Διδασκάλου: Ατύχημα στο θέατρο για την ηθοποιό

H Κατερίνα Διδασκάλου εμφανίστηκε με δεμένο χέρι κατά τη διάρκεια της θεατρικής πρεμιέρας «Το Τεστ».

Η ταλαντούχα ηθοποιός, με το γνωστό της χιούμορ αλλά και την ηρεμία που τη χαρακτηρίζει, εξήγησε τι συνέβη, μιλώντας παράλληλα για τις απαιτήσεις της θεατρικής σκηνής αλλά και τις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τις επιλογές των σκηνοθετών.

Η πρώτη ερώτηση των δημοσιογράφων αφορούσε φυσικά τον τραυματισμό της. Η ίδια αποκάλυψε: «Ναι, τη Δευτέρα χτύπησα λίγο στο θέατρο, αλλά ευτυχώς δεν είναι τίποτα. Έχει μετακινηθεί έτσι ένα κοκαλάκι στο καρπό. Δεν είναι τίποτα να φανταστώ. Γι' αυτό το έδεσα για να παίξω την Τρίτη.»

Παρά τον πόνο και την αναστάτωση, η ηθοποιός δε σκέφτηκε στιγμή να λείψει από την παράσταση, τονίζοντας ότι η αφοσίωση στο κοινό και στο έργο παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Όταν ρωτήθηκε αν στο παρελθόν είχε αναγκαστεί να βγει στη σκηνή με σοβαρότερο τραυματισμό, η Κατερίνα Διδασκάλου ήταν ξεκάθαρη: «Όχι τόσο μεγάλος, ευτυχώς, ώστε να μην βγω στη σκηνή, όχι. Αλλά ναι, μικροτραυματισμοί ή από άλλη αιτία, ας πούμε, τραυματισμός και να πρέπει να παίξεις, βέβαια.»

Τα social media και η επιλογή ηθοποιών

Η συζήτηση προχώρησε σε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα των τελευταίων ετών: τον ρόλο των social media στην επιλογή ηθοποιών.

Οι ρεπόρτερ ανέφεραν ότι πλέον παρατηρείται η τάση κάποιοι σκηνοθέτες να δίνουν προτεραιότητα σε ηθοποιούς με πολλούς followers, κάτι που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στον χώρο.

Η Κατερίνα Διδασκάλου δεν απέφυγε το θέμα: «Εντάξει, αυτό δε νομίζω ότι γίνεται αποκλειστικά έτσι όμως. Συμβαίνει και αυτό, το ξέρω. Εντάξει, είμαι από αυτούς που έχουν πολλούς followers, αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα, παιδιά, τελικά. Τελικά δε σημαίνει τίποτα, γιατί επάνω στο έργο φαίνεται, επάνω στη δράση φαίνεται, τα ταλέντα του ηθοποιού φαίνονται.»

Με τον χαρακτηριστικό της τρόπο, η ηθοποιός θέλησε να υπενθυμίσει ότι ο αριθμός των ακολούθων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ουσία της υποκριτικής και την αλήθεια του ταλέντου, που αποκαλύπτεται μόνο πάνω στη σκηνή.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

