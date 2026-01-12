Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!

Περιπέτεια υγείας για τη γνωστή σεφ - Η ανάρτησή της

Γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα και παρουσιάστρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, με την ίδια να κάνει γνωστή την περιπέτεια υγείας της μέσω Instagram.

Ο λόγος για τη Μαρία Εκμεκτσίογλου που δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, γράφοντας: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δε μασάμε».

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου έχει στο πλευρό τα παιδιά της και περιμένει να αναρρώσει. 

Το insta story της Μαρίας Εκμεκτσίογλου από το νοσοκομείο

Μαρία Εκμεκτσίογλου - Όσα είχε δηλώσει για το διαζύγιό της

Σε συνέντευξή της είχε μιλήσει για το διαζύγιό της σε εκπομπή της ΕΡΤ. «Μέχρι να παντρευτώ, έπρεπε να πάρω άδεια από τον πατέρα μου για να κάνω ακόμη και ένα βήμα. Είχα πολύ σκληρό πατέρα. Δεν θυμάμαι να είχα δει τη δύση του ηλίου, μέχρι που παντρεύτηκα.

Όλα τα παιδιά έπαιζαν στα Πριγκιπόνησα στους δρόμους κι εγώ ήμουν μέσα. Ήταν τόσο αυστηρός, γιατί ο ίδιος ήταν πολύ ζωηρός άντρας με πολλές ιστορίες και ήθελε να με έχει κλεισμένη. Γενικά τα κορίτσια στην Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ σφιγμένα. Θέλαμε να παντρευτούμε για να φύγουμε από το δύσκολο πατρικό καθεστώς.

Ήταν ταμπού τότε ένας χωρισμός. Ο μπαμπάς μου, μού είπε πως αν χωρίσω θα αυτοκτονήσει. Η μητέρα μου δεν ζούσε, την είχαμε χάσει χρόνια πριν. Αντί να αυτοκτονήσω εγώ, αυτοκτόνα εσύ, του είπα. Ήξερα ότι ο μπαμπάς μου αγαπάει πολύ τη ζωή. Ήξερα ότι μπλοφάρει».

