Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!

Όσα αποκάλυψε η ταλαντούχα ηθοποιός σε νέα της τηλεοπτική συνέντευξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 21:00 Ιράν: Αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς - Η «μάχη» τους για γλυκό νερό
04.03.26 , 20:57 Δέσποινα Βανδή: Τρελό γέλιο στο... γυμναστήριο με τον Γιάννη Κατινάκη!
04.03.26 , 20:36 Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή
04.03.26 , 20:31 Ιράν: Η Μοσάντ χάκαρε φανάρια και κάμερες για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ!
04.03.26 , 20:13 Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός: «Έτρωγα μόνο καρπούζι για να μην πάρω κιλά»
04.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Χρυσόστομος δε βρήκε τα «Συνώνυμα» - Εσύ πώς θα τα πας;
04.03.26 , 19:42 Υπερψηφίσθηκε η επιστολική ψήφος και ισχύει στις επόμενες εκλογές
04.03.26 , 19:26 CNN: Δημοσιογράφος στο Τελ Αβίβ βγάζει το μικρόφωνο και τρέχει να καλυφθεί!
04.03.26 , 19:20 «Η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Ευχάριστα νέα για το βρέφος με μηνιγγίτιδα
04.03.26 , 19:00 Σάκης Τανιμανίδης: Από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ – Η επίσημη ανακοίνωση
04.03.26 , 18:59 Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα
04.03.26 , 18:55 Μ. Βρετανία: Σκάνδαλο κατασκοπείας Κίνας με εμπλοκή συζύγου βουλευτή
04.03.26 , 18:37 Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!
04.03.26 , 18:28 BMW Welt: Γνωρίστε από κοντά τα τελευταία μοντέλα του ομίλου
04.03.26 , 18:20 Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή αποκάλυψη για την 5χρονη κόρη της
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Στεφανία Γουλιώτη στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Γουλιώτη μίλησε για την αναγνώριση και αποδοχή της θλίψης και των προσωπικών της σκοτάδων.
  • Τόνισε ότι η θλίψη είναι φυσιολογική και δεν σημαίνει αυτοκαταστροφικότητα.
  • Ανέφερε την ανάγκη για υποστήριξη από ανθρώπους που κατανοούν τη θλίψη.
  • Επισήμανε ότι η εποχή της εικόνας εμποδίζει την έκφραση και την αποδοχή των σκοταδιών.
  • Η αποδοχή των σκοταδιών της έχει φέρει περισσότερη εσωτερική γαλήνη.

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ ήταν η Στεφανία Γουλιώτη, το απόγευμα της Τετάρτης. 

Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»

Ανάμεσα σε άλλα, η ταλαντούχα ηθοποιός. αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει αναγνωρίσει και αγκαλιάσει την θλίψη και τα προσωπικά της σκοτάδια στο παρελθόν.

Στεφανία Γουλιώτη: Η δυστυχία, οι ενοχές και τα σκοτάδια της!

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μέχρι να μάθεις και να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος. Μέχρι τότε καίνε τα μέσα σου. Καίει το σύστημα, εγώ τουλάχιστον καίω. Μέχρι να συνειδητοποιήσω και να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου και τη λογική μου, να τα βγάλω έξω και να μπορώ να συνομιλήσω μ’ αυτά είναι ένας μεγάλος κόπος. Εντάξει, υπάρχουν κι άνθρωποι που δεν το έχουν αυτό γιατί έζησαν με άλλες προσλαμβάνουσες». 

Στεφανία Γουλιώτη: Το παραμυθένιο ταξίδι στο μέρος που λατρεύουν τα παιδιά!

«Υπάρχουμε κι άνθρωποι που είμαστε σε μια διαρκή συνομιλία μ’ αυτό, το αποδέχεσαι. Εγώ ενοχοποιούσα τον εαυτό μου πάρα πολύ γιατί έχουμε μια ταμπέλα ότι το να είσαι θλιμμένος σημαίνει ότι είσαι αυτοκαταστροφικός. Όχι, είναι απολύτως φυσιολογικό να είσαι θλιμμένος και να είσαι μες στη θλίψη και να το αγκαλιάζεις αυτό. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου που θα το αγκαλιάσουν αυτό, μαζί σου», πρόσθεσε μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. 

Η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστούν στη σειρά της ΕΡΤ, Αύριο

Η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης πρωταγωνιστούν στη σειρά της ΕΡΤ, Αύριο /Φωτογραφία ΕΡΤ

«Αυτή η εποχή της εικόνας που ζούμε, στην παγίδα της οποίας έχω πέσει κι εγώ, δε βοηθάει σ’ αυτό που λέω. Αυτό είναι που λέω ότι πάει τον κόσμο πίσω όλο αυτό, το να μην βλέπουμε και να μην εκφραζόμαστε. Να είμαστε δηλαδή μόνο μες στο χρώμα. Περισσότερη δυστυχία είχα όταν προσπαθούσα να κάνω ότι δεν υπάρχουν τα σκοτάδια μου και να ενοχοποιώ τον εαυτό μου γι’ αυτά παρά τώρα, που ζω και τους δίνω χώρο και χρόνο», είπε η Στεφανία Γουλιώτη που βλέπουμε στις σειρές Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στον Alpha και στο Αύριο της ΕΡΤ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top