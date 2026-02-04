Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην avant premiere της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ με τίτλο «Αύριο». Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της βρίσκεται και η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία έκανε δηλώσεις στο Breakfast@star.

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα απαιτητικά γυρίσματα της σειράς, περιγράφοντας μάλιστα μια σκηνή κατά τη διάρκεια της οποίας παραλίγο να παρασυρθεί από το ποτάμι, με τους διασώστες να επεμβαίνουν άμεσα.

«Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γιατί τα κάναμε όλα εμείς ουσιαστικά. Μέχρι να βγούμε από το ποτάμι, δηλαδή μέχρι να καταφέρουμε πραγματικά να βγούμε από το νερό, αλλά και μετά, ήμασταν συνέχεια βρεγμένοι. Λίγο το κρύο, λίγο η νύχτα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ήσουν διαρκώς βρεγμένος.

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές ήταν όταν έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλές φορές μια βουτιά. Είμαι πάνω σε ένα κανό, λιποθυμάω και πέφτω μέσα στο ποτάμι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το κάναμε πάρα πολλές φορές. Έκανα αυτή τη βουτιά, έπρεπε να στεγνώσω, να ξαναβραχώ και να ξαναπέσω», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην περιπέτειά της στο νερό, πρόσθεσε: «Με πήρε κάποια στιγμή το ποτάμι, αλλά είχε προβλεφθεί και είχε γίνει όλο σωστά, ευτυχώς, από την παραγωγή. Ήταν εκεί οι διασώστες και με έσωσαν».

Το δοκιμαστικό για την ταινία The Riders με τον Brad Pitt

Με αφορμή ερώτηση για τις ξένες παραγωγές που έρχονται στη χώρα μας για γυρίσματα και επιλέγουν Έλληνες ηθοποιούς στα casting τους, η Στεφανία Γουλιώτη αποκάλυψε πως έχει κάνει δοκιμαστικό για τη νέα ταινία του Brad Pitt, «The Riders», η οποία γυρίζεται στην Ύδρα.

«Έκανα casting για μία ταινία με τον Brad Pitt. Θα είχα μία σκηνή μαζί του. Δε με έχουν πάρει ακόμα, δεν έχω νέα ούτε θετικά ούτε αρνητικά», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στον ρόλο της στο Maestro, τόνισε πως το κοινό θα δει μια πιο αστεία εκδοχή της Αλεξάνδρας, την οποία προετοιμάζει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Ε, Maestro, τα ξέρετε… Εγώ θα σας τα πω; Τι να πω; Θα μιλήσω για την Αλεξάνδρα, λοιπόν. Της έχει γράψει τώρα ο Χριστόφορος μία εκδοχή πάρα πολύ αστεία. Τη διαβάζω και γελάω μόνη μου», ανέφερε η ηθοποιός στην εκπομπή του Star.

