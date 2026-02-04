Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»

Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της στο Maestro, που αλλάζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 11:13 Skoda Auto: Τρία ιστορικά ορόσημα το 2026
04.02.26 , 11:05 Ευρωβαρόμετρο: Απογοητευμένοι οι Έλληνες - Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί
04.02.26 , 10:53 Τετράγωνο Ερμή- Ουρανού: Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο
04.02.26 , 10:52 Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
04.02.26 , 10:20 Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
04.02.26 , 10:04 Ξέσπασε ο Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
04.02.26 , 10:02 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 09:59 Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»
04.02.26 , 09:57 ΗΠΑ: Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν σκότωσε τη σύζυγό του
04.02.26 , 09:22 TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης
04.02.26 , 09:13 Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια
04.02.26 , 09:10 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας
04.02.26 , 09:10 Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
04.02.26 , 09:05 Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις
04.02.26 , 09:03 Επώνυμοι που «πάλεψαν» με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Τούνη: Η τεράστια ανθοδέσμη από τον σύντροφό της για την επέτειό τους
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην avant premiere της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ με τίτλο «Αύριο». Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της βρίσκεται και η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία έκανε δηλώσεις στο Breakfast@star.

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα απαιτητικά γυρίσματα της σειράς, περιγράφοντας μάλιστα μια σκηνή κατά τη διάρκεια της οποίας παραλίγο να παρασυρθεί από το ποτάμι, με τους διασώστες να επεμβαίνουν άμεσα.

Στεφανία Γουλιώτη: Το παραμυθένιο ταξίδι στο μέρος που λατρεύουν τα παιδιά!

«Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γιατί τα κάναμε όλα εμείς ουσιαστικά. Μέχρι να βγούμε από το ποτάμι, δηλαδή μέχρι να καταφέρουμε πραγματικά να βγούμε από το νερό, αλλά και μετά, ήμασταν συνέχεια βρεγμένοι. Λίγο το κρύο, λίγο η νύχτα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ήσουν διαρκώς βρεγμένος.

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές ήταν όταν έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλές φορές μια βουτιά. Είμαι πάνω σε ένα κανό, λιποθυμάω και πέφτω μέσα στο ποτάμι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το κάναμε πάρα πολλές φορές. Έκανα αυτή τη βουτιά, έπρεπε να στεγνώσω, να ξαναβραχώ και να ξαναπέσω», δήλωσε. 

Στεφανία Γουλιώτη: Όσα είπε για τον ρόλο της στο «Maestro» που αλλάζει

Στεφανία Γουλιώτη: Όσα είπε για τον ρόλο της στο «Maestro» που αλλάζει

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην περιπέτειά της στο νερό, πρόσθεσε: «Με πήρε κάποια στιγμή το ποτάμι, αλλά είχε προβλεφθεί και είχε γίνει όλο σωστά, ευτυχώς, από την παραγωγή. Ήταν εκεί οι διασώστες και με έσωσαν».

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Το δοκιμαστικό για την ταινία The Riders με τον Brad Pitt

Με αφορμή ερώτηση για τις ξένες παραγωγές που έρχονται στη χώρα μας για γυρίσματα και επιλέγουν Έλληνες ηθοποιούς στα casting τους, η Στεφανία Γουλιώτη αποκάλυψε πως έχει κάνει δοκιμαστικό για τη νέα ταινία του Brad Pitt, «The Riders», η οποία γυρίζεται στην Ύδρα.

«Έκανα casting για μία ταινία με τον Brad Pitt. Θα είχα μία σκηνή μαζί του. Δε με έχουν πάρει ακόμα, δεν έχω νέα ούτε θετικά ούτε αρνητικά», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στον ρόλο της στο Maestro, τόνισε πως το κοινό θα δει μια πιο αστεία εκδοχή της Αλεξάνδρας, την οποία προετοιμάζει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Ε, Maestro, τα ξέρετε… Εγώ θα σας τα πω; Τι να πω; Θα μιλήσω για την Αλεξάνδρα, λοιπόν. Της έχει γράψει τώρα ο Χριστόφορος μία εκδοχή πάρα πολύ αστεία. Τη διαβάζω και γελάω μόνη μου», ανέφερε η ηθοποιός στην εκπομπή του Star. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
 |
BRAD PITT
 |
MAESTRO
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top