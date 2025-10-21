Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Στην πανέμορφη και άκρως φθινοπωρινή Παύλιανη βρέθηκε η Στεφανία Γουλιώτη και όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, πέρασε υπέροχες και ξέγνοιαστες στιγμές στη φύση.

Η ηθοποιός περπάτησε 6 ώρες για να δει τα πανέμορφα τοπία, το παρκάκι, τα μονοπάτια και όλα όσα έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι της περιοχής. Η Στεφανία Γουλιώτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εκδρομή της κι έγραψε:

«Εδώ στην Παύλιανη δεν ξέρω τι κάνετε αλλά κάτι κάνετε πολύ καλά! Από τις ομορφότερες διαδρομές της ζωής μου! 6 ώρες περπάτημα! Το αίσθημα της κατάκτησης μιας κορυφής είναι ασύγκριτο! Έστω και σαν παιχνίδι! Οι κάτοικοι έχουν δώσει το δικό τους στίγμα σε μία διαδρομή στον βουνό. Αριστούργημα! Για παιδιά, για μεγάλους που θέλουν να νιώσουν παιδιά και για ανθρώπους που αγαπάνε το βουνό! Κυρίως όμως για αυτούς που αγαπάνε Game of Thrones!».

Δες την ανάρτησή της και φωτογραφίες: