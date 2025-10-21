Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

«Από τις ομορφότερες διαδρομές της ζωής μου!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 11:15 Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα
21.10.25 , 11:06 Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
21.10.25 , 10:50 Άσχημα νέα για τον Ομπράντοβιτς- Πρόβλημα με Παρτιζάν
21.10.25 , 10:46 Κρονάκη: «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου - Είναι σαν τις σχέσεις»
21.10.25 , 10:46 Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
21.10.25 , 10:45 Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου...»
21.10.25 , 10:38 Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
21.10.25 , 10:29 Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή
21.10.25 , 10:20 «Η μάνα σου»: Αδιανόητη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο
21.10.25 , 10:11 Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα
21.10.25 , 09:57 Κουστουρίτσα: Η CIA έφτιαξε τη woke ατζέντα για να ελέγξει τον πληθυσμό
21.10.25 , 09:56 Νόνη Δούνια: Σε αυτό το κανάλι θα κάνει τη νέα της εκπομπής
21.10.25 , 09:38 Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
21.10.25 , 09:29 Έβαλε φωτιά στο σπίτι της προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα με φλογοβόλο
21.10.25 , 09:24 Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»
Δώρα Παντέλη: Η ηλικία, το ύψος, ο σύζυγος και το Harvard!
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Στεφανίας Γουλιώτη στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην πανέμορφη και άκρως φθινοπωρινή Παύλιανη βρέθηκε η Στεφανία Γουλιώτη και όπως φάνηκε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, πέρασε υπέροχες και ξέγνοιαστες στιγμές στη φύση.

Η Στεφανία Γουλιώτη είναι σε «year off», κάτι που εύχεται σε όλους!

Η ηθοποιός περπάτησε 6 ώρες για να δει τα πανέμορφα τοπία, το παρκάκι, τα μονοπάτια και όλα όσα έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι της περιοχής. Η Στεφανία Γουλιώτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εκδρομή της κι έγραψε:

«Εδώ στην Παύλιανη δεν ξέρω τι κάνετε αλλά κάτι κάνετε πολύ καλά! Από τις ομορφότερες διαδρομές της ζωής μου! 6 ώρες περπάτημα! Το αίσθημα της κατάκτησης μιας κορυφής είναι ασύγκριτο! Έστω και σαν παιχνίδι! Οι κάτοικοι έχουν δώσει το δικό τους στίγμα σε μία διαδρομή στον βουνό. Αριστούργημα! Για παιδιά, για μεγάλους που θέλουν να νιώσουν παιδιά και για ανθρώπους που αγαπάνε το βουνό! Κυρίως όμως για αυτούς που αγαπάνε Game of Thrones!».

Δες την ανάρτησή της και φωτογραφίες:

 

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Στεφανία Γουλιώτη: Ανέμελες στιγμές στην πανέμορφη Παύλιανη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top