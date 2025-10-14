Η Στεφανία Γουλιώτη είναι σε «year off», κάτι που εύχεται σε όλους!

Σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων ταξίδεψε πρόσφατα η Στεφανία Γουλιώτη. Η ηθοποιός που φέτος βλέπουμε στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι επισκέφτηκε τη Σαντορίνη, όπου μοιράστηκε διάφορες ανέμελες πόζες της.

Η πρωταγωνίστρια του Maestro συνόδευσε τις φωτογραφίες της με μια στοχαστική λεζάντα, στην οποία μιλούσε για τα σχέδιά της για τον ερχόμενο χειμώνα. Όπως ανέφερρε, το φετινό της πρόγραμμα θα έχει λίγο απ' όλα, ενώ ανανέωσε το ραντεβού της με το θεατρόφιλο κοινό για το επόμενο καλοκαίρι.

«Ακόμα κι όταν βρίσκεσαι στα πιο τουριστικά μέρη…..Να ψάχνεις τα πιο απόκοσμα σημεία…. Όπου έχει λιγότερο “πολιτισμό”… να έρχεσαι πιο κοντά στον Τόπο…..Πώς βρέθηκα τώρα εγώ εδώ….; Ά ναι! Είμαι σε Year Off!Το εύχομαι σε όλους! Τι με περιμένει φέτος;; Λίγες επιλεγμένες δουλειές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, μελέτη, διάβασμα, ταξίδια, φίλοι, οικογένεια. Ραντεβού στο θέατρο το επόμενο καλοκαίρι πάλι», έγραψε ποζάροντας σε μια παραλιά.

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη

Αυτήν την περίοδο απολαμβάνουμε τη Στεφανία Γουλιώτη στη δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Λένας Μαντά, με την ηθοποιό να υποδύεται τη Μάρθα - τη μέντορα της Πολυξένης- η οποία τη βοηθά να εξελιχθεί και να κυνηγήσει το όνειρό της στο θέατρο.