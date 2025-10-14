Η Στεφανία Γουλιώτη είναι σε «year off», κάτι που εύχεται σε όλους!

Οι φωτογραφίες της ηθοποιού στο Instagram από τη Σαντορίνη

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Στεφανίας Γουλιώτη στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων ταξίδεψε πρόσφατα η Στεφανία Γουλιώτη. Η ηθοποιός που φέτος βλέπουμε στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι επισκέφτηκε τη Σαντορίνη, όπου μοιράστηκε διάφορες ανέμελες πόζες της. 

Στεφανία Γουλιώτη: Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξε για τις διακοπές της

Η πρωταγωνίστρια του Maestro συνόδευσε τις φωτογραφίες της με μια στοχαστική λεζάντα, στην οποία μιλούσε για τα σχέδιά της για τον ερχόμενο χειμώνα. Όπως ανέφερρε, το φετινό της πρόγραμμα θα έχει λίγο απ' όλα, ενώ ανανέωσε το ραντεβού της με το θεατρόφιλο κοινό για το επόμενο καλοκαίρι.

Στεφανία Γουλιώτη: Ποζάρει με πετρόλ μαγιό στις διακοπές της

«Ακόμα κι όταν βρίσκεσαι στα πιο τουριστικά μέρη…..Να ψάχνεις τα πιο απόκοσμα σημεία…. Όπου έχει λιγότερο “πολιτισμό”… να έρχεσαι πιο κοντά στον Τόπο…..Πώς βρέθηκα τώρα εγώ εδώ….; Ά ναι! Είμαι σε Year Off!Το εύχομαι σε όλους! Τι με περιμένει φέτος;; Λίγες επιλεγμένες δουλειές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, μελέτη, διάβασμα, ταξίδια, φίλοι, οικογένεια. Ραντεβού στο θέατρο το επόμενο καλοκαίρι πάλι», έγραψε ποζάροντας σε μια παραλιά.

 

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη

Αυτήν την περίοδο απολαμβάνουμε τη Στεφανία Γουλιώτη στη δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Λένας Μαντά, με την ηθοποιό να υποδύεται τη Μάρθα - τη μέντορα της Πολυξένης- η οποία τη βοηθά να εξελιχθεί και να κυνηγήσει το όνειρό της στο θέατρο.

