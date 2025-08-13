Στεφανία Γουλιώτη: Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξε για τις διακοπές της

«Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια».

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 11:14 Μπάκας: Περιγράφει με δάκρυα στα μάτια πως η φωτιά έφτασε στο σπίτι του
13.08.25 , 10:56 Πώς θα καταλάβεις πως της αρέσεις; Δέκα σημάδια που το αποδεικνύουν
13.08.25 , 10:37 Δολοφόνησαν Ελληνοαυστραλή έγκυο - Ο σύντροφός της βρέθηκε αποκεφαλισμένος
13.08.25 , 10:31 Σοφία Χατζηπαντελή: Βαρύ πένθος για το γνωστό μοντέλο
13.08.25 , 10:10 Συγκλονισμένη η Ζαχαράκη με τη φωτιά στην πατρίδα της: «Αυτό που ζω...»
13.08.25 , 09:42 Βάσω Λασκαράκη: Βραβεύτηκε στην Κύπρο - Στο πλευρό της ο Λευτέρης Σουλτάτος
13.08.25 , 09:39 Κορωπί: Νεκρός οδηγός που «καρφώθηκε» σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά
13.08.25 , 09:27 Καίγεται η Ελλάδα: Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο
13.08.25 , 09:06 Καβογιάννη: Διακοπές στο Πήλιο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Maestro
13.08.25 , 09:05 Hyundai: Το νέο σύστημα πλοήγησης αλλάζει τα δεδομένα
13.08.25 , 09:03 Άλφρεντ Χίτσκοκ: Ο «μετρ του τρόμου» που απεχθανόταν τον έρωτα
13.08.25 , 08:54 Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο πατέρας του Βασίλης είχε τα γενέθλιά του - Οι ευχές
13.08.25 , 08:35 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά λίγο πριν γίνει μαμά
13.08.25 , 08:29 Στεφανία Γουλιώτη: Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξε για τις διακοπές της
13.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο που πόσταρε η Στεφανία Γουλιώτη από τις διακοπές της στο Μπαλί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Στεφανία Γουλιώτη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. 

Στεφανία Γουλιώτη: Ποζάρει με πετρόλ μαγιό στις διακοπές της

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Maestro, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το εξωτικό ταξίδι της στο Μπαλί, όπου μοιράστηκε με τους followers της, εντυπωσιακές εικόνες κι εμπειρίες.

Η Στεφανία Γουλιώτη είναι ενθουσιασμένη με τις ομορφιές του Μπαλί

Η Στεφανία Γουλιώτη είναι ενθουσιασμένη με τις ομορφιές του Μπαλί /Φωτογραφία Instagram

Λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων του τέταρτου κύκλου της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, επέλεξε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να γεμίσει τις μπαταρίες της και να ζήσει μοναδικές στιγμές. 

Στεφανία Γουλιώτη: «Στον κόσμο μας θεωρείται ήττα να μην είσαι σε σχέση»

Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος! Οι άνθρωποι εδώ σου θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν είναι Απλή... Τα πάντα, σαν να ευγνωμονούν τη Φύση... Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια». Με αυτή την ανάρτηση, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε την ομορφιά της απλότητας και της φύσης. 

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη

Η Στεφανία Γουλιώτη υποδύεται την «Αλεξάνδρα» στο Maestro. Ο ρόλος της είναι η σύζυγος του πρωταγωνιστή, «Ορέστη», τον οποίο υποδύεται ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ο δημιουργός της σειράς, της πρότεινε τον ρόλο περιγράφοντάς την Αλεξάνδρα ως «μια τοξική γυναίκα», επειδή ήταν η μόνη που του ήρθε στο μυαλό για αυτόν τον ρόλο. Η ίδια περιγράφει τον χαρακτήρα ως μια πολυεπίπεδη ηρωίδα με «ρωγμές κι αντιθέσεις». 

Στεφανία Γουλιώτη για Maestro: «Φώναξαν την αστυνομία για τα ουρλιαχτά»

Η Στεφανία Γουλιώτη έκλεψε τις εντυπώσεις με τον ρόλο της «Αλεξάνδρας» στο Maestro

Η Στεφανία Γουλιώτη έκλεψε τις εντυπώσεις με τον ρόλο της «Αλεξάνδρας» στο Maestro
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
 |
ΜΠΑΛΙ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
MAESTRO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top