Στεφανία Γουλιώτη: Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξε για τις διακοπές της

Δείτε βίντεο που πόσταρε η Στεφανία Γουλιώτη από τις διακοπές της στο Μπαλί

Η Στεφανία Γουλιώτη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Maestro, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το εξωτικό ταξίδι της στο Μπαλί, όπου μοιράστηκε με τους followers της, εντυπωσιακές εικόνες κι εμπειρίες.

Η Στεφανία Γουλιώτη είναι ενθουσιασμένη με τις ομορφιές του Μπαλί /Φωτογραφία Instagram

Λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων του τέταρτου κύκλου της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, επέλεξε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να γεμίσει τις μπαταρίες της και να ζήσει μοναδικές στιγμές.

Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος! Οι άνθρωποι εδώ σου θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν είναι Απλή... Τα πάντα, σαν να ευγνωμονούν τη Φύση... Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια». Με αυτή την ανάρτηση, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε την ομορφιά της απλότητας και της φύσης.

Η ανάρτηση της Στεφανίας Γουλιώτη

Η Στεφανία Γουλιώτη υποδύεται την «Αλεξάνδρα» στο Maestro. Ο ρόλος της είναι η σύζυγος του πρωταγωνιστή, «Ορέστη», τον οποίο υποδύεται ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ο δημιουργός της σειράς, της πρότεινε τον ρόλο περιγράφοντάς την Αλεξάνδρα ως «μια τοξική γυναίκα», επειδή ήταν η μόνη που του ήρθε στο μυαλό για αυτόν τον ρόλο. Η ίδια περιγράφει τον χαρακτήρα ως μια πολυεπίπεδη ηρωίδα με «ρωγμές κι αντιθέσεις».

Η Στεφανία Γουλιώτη έκλεψε τις εντυπώσεις με τον ρόλο της «Αλεξάνδρας» στο Maestro