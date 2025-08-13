Στεφανία Γουλιώτη: Ο εξωτικός προορισμός που επέλεξε για τις διακοπές της

Η Στεφανία Γουλιώτη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Στεφανία Γουλιώτη: Ποζάρει με πετρόλ μαγιό στις διακοπές της
Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά Maestro, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το εξωτικό ταξίδι της στο Μπαλί, όπου μοιράστηκε με τους followers της, εντυπωσιακές εικόνες κι εμπειρίες.
Λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων του τέταρτου κύκλου της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, επέλεξε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να γεμίσει τις μπαταρίες της και να ζήσει μοναδικές στιγμές.
Στεφανία Γουλιώτη: «Στον κόσμο μας θεωρείται ήττα να μην είσαι σε σχέση»
Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος! Οι άνθρωποι εδώ σου θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν είναι Απλή... Τα πάντα, σαν να ευγνωμονούν τη Φύση... Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια». Με αυτή την ανάρτηση, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε την ομορφιά της απλότητας και της φύσης.
Η Στεφανία Γουλιώτη υποδύεται την «Αλεξάνδρα» στο Maestro. Ο ρόλος της είναι η σύζυγος του πρωταγωνιστή, «Ορέστη», τον οποίο υποδύεται ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ο δημιουργός της σειράς, της πρότεινε τον ρόλο περιγράφοντάς την Αλεξάνδρα ως «μια τοξική γυναίκα», επειδή ήταν η μόνη που του ήρθε στο μυαλό για αυτόν τον ρόλο. Η ίδια περιγράφει τον χαρακτήρα ως μια πολυεπίπεδη ηρωίδα με «ρωγμές κι αντιθέσεις».
