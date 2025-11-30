«Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ

Στο Θέατρο ΕΚΣΤΑΝ, ολοκληρώνονται με επιτυχία την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οι παραστάσεις του έργου της Μαργκερίτ Ντυράς «ΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΣΤΑ ΔΕΝΔΡΑ», σε μετάφραση Ελένης Παπαχρηστοπούλου.

Είδαμε την Οδύσσεια από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

Ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ζαν – Πωλ Ντενιζόν υπήρξε επί σειρά ετών βασικός συνεργάτης του Πήτερ Μπρουκ και η παράσταση του «ΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΣΤΑ ΔΕΝΔΡΑ» αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και αναγνωρίστηκε ως μία από τις «καλύτερες» και «ποιοτικότερες» παραστάσεις της περσινής περιόδου.

«Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ

Για το έργο: Μια πλούσια μάνα έρχεται από μια γαλλική αποικία στο Παρίσι για να ξαναδεί τον γιο της. Τζογαδόρος, φυτοζωεί με μια μικρή πόρνη… Κι όμως, μέχρι το τέλος η μητέρα δεν παύει να λέει ότι είναι περήφανη που αγαπάει αυτόν τον «αποτυχημένο» γιο που σαν παιδί περνούσε τις μέρες του σκαρφαλώνοντας στα δένδρα για να βρει φωλιές και που δεν έμοιαζε με τ’ άλλα που «πέτυχαν» στη ζωή.
Ξαναγυρίζοντας στην οθόνη της παιδικής της ηλικίας, η πρωτοποριακή Μαργκερίτ Ντυράς μας φέρνει αντιμέτωπους με τους δικούς μας δαίμονες:

«Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ

Ανάμεσα στα «πρέπει» και τα «θέλω», το ταίριασμα της φιλοδοξίας με την επιθυμία, την αντιπαράθεση στη ματαιότητα της συσσώρευσης υλικών αγαθών που θα χαθούν και σε μια ζωή προσανατολισμένη στην εφήμερη απόλαυση και το παιχνίδι, ποιον κόσμο διαλέγουμε και γιατί;
Αλήθειες που προσπαθούν να ειπωθούν και όμως ξεγλιστρούν στο πλάι...

«Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ

Δραματικό, κωμικό, μελαγχολικό, βαθιά ανθρώπινο, αφάνταστα επίκαιρο. Το θεατρικό έργο γράφτηκε το 1965 και είναι προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος του 1954. Παίχτηκε στο θέατρο Οντεόν στο Παρίσι με την Μαντελέν Ρενώ σε σκηνοθεσία Ζαν – Λουί Μπαρώ. Το 1977 έγινε κινηματογραφική ταινία από την ίδια.
Κατά το χρονικό διάστημα των παραστάσεων θα γίνουν βίντεο - προβολές και συζητήσεις πάνω στο έργο της συγγραφέως.

Μια αληθινή θεατρική επικοινωνία με τον κόσμο της αξεπέραστης Μαργκερίτ Ντυράς.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Μαργκερίτ Ντυράς
Μετάφραση/ Διασκευή: Ελένη Παπαχρηστοπούλου
Σκηνοθεσία: Ζαν – Πωλ Ντενιζόν
Σκηνικά: Μιχάλης Αθανασιάδης
Κοστούμια: Χρυσάνθη Τζανέτου
Φωτισμοί: Παναγιώτης Πατέλης
Πρόσωπα και ερμηνευτές:
Μάνα: Ελένη Παπαχρηστοπούλου
Γιος: Πέτρος Αποστολόπουλος
Μαρσέλ: Λουκία Λαγού
Ντέντε: Λουκάς Τζιάννης

