Είδαμε την Οδύσσεια από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

Μία παράσταση για παιδιά και εφήβους για να εμβαθύνουν στο έπος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 16:06 Ιερέας Youtuber: Καταγγελία Για Πάρτι Με Νεαρούς Στον Ναό
17.11.25 , 16:02 Βίντεο Από Τη Φωτιά Σε Διαμέρισμα Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
17.11.25 , 15:57 «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας
17.11.25 , 15:51 Φάρμα: Ένας απρόσμενος τραυματισμός διακόπτει απότομα τον αγώνα
17.11.25 , 15:49 Κώστας Καραφώτης: Αυτός είναι ο νέος χώρος όπου θα διασκεδάζει τον κόσμο!
17.11.25 , 15:35 Διαιτητής έστησε καρτέρι σε πρώην σύντροφό του και τη σκότωσε
17.11.25 , 15:28 Ρούλα Ρέβη: Το συγκινητικό μήνυμα για την κορούλα της στο Instagram
17.11.25 , 15:20 Τι απαγορευόταν στη Χούντα και πώς ήταν η καθημερινότητα των Ελλήνων
17.11.25 , 15:09 Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ
17.11.25 , 15:08 100% ΛΥΚΟΣ: Δείτε on demand την παιδική ταινία μέχρι το Σάββατο 22/11
17.11.25 , 15:02 Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά - Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα
17.11.25 , 14:49 Ελισάβετ Σπανού: Τα λόγια θαυμασμού για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου
17.11.25 , 14:46 Πολυτεχνείο: 31 προσαγωγές και 4 σύλληψεις - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
17.11.25 , 14:39 Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
17.11.25 , 14:31 Η Βαλεντίνα από τη Φάρμα... τώρα ηθοποιός στα Φαντάσματα!
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Φάρμα - Sneak Preview: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει, αλλά δεν την πιστεύουν!
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Διαιτητής έστησε καρτέρι σε πρώην σύντροφό του και τη σκότωσε
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Είδαμε την Οδύσσεια από την ομάδα Μικρός Βορράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Τα παιδιά εκτίθενται στο θέατρο στο νηπιαγωγείο, βλέπουν πολύ θέατρο έως και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και μετά αυτή η σχέση σταματάει», όπως εξήγησε ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο «πολυμήχανος Οδυσσέας». Η ομάδα Μικρός Βορράς ετοίμασε λοιπόν μία παράσταση στην οποία παρουσιάζει αλλά και εξηγεί το έπος της Οδύσσειας του Ομήρου με τη σειρά στην οποία γράφτηκε.

Οι θεατές στην παράσταση γίνονται συνταξιδιώτες 

Οι θεατές στην παράσταση γίνονται συνταξιδιώτες 

Αποσπάσματα από το κείμενο μπλέκονται με χιούμορ, ζωντανή μουσική και σύγχρονο τραγούδι, πλησιάζοντας με αυθεντικό τρόπο μία νεολαία που θέλει να μάθει, αλλά δυσκολεύεται να συνδεθεί με το παρελθόν και την παραδοσιακή μάθηση σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες και περισπασμούς.

Οι διαφορετικές απλές μορφές θεάτρου που χρησιμοποιούνται, χωρίς φαντασμαγορικά κοστούμια και σκηνικά, με απλά υλικά και παντομίμα, δείχνουν επίσης στους νέους, που μπορεί να έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, πως μπορούν να κάνουν θέατρο και με ελάχιστα μέσα, ξεκινώντας την αναπαραγωγή ενός αρχαίου κειμένου από την αυλή του σπιτιού τους.

Είδαμε την Οδύσσεια από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

 

Η διάδραση έρχεται να συμπληρώσει την απλότητα της παρουσίασης.

"ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ΟΜΗΡΟΥ από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

"ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ΟΜΗΡΟΥ από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

Ακόμα και οι ενήλικες θυμηθήκαμε τελικά ολόκληρη την ιστορία του Οδυσσέα, εντυπώθηκαν οι περιπέτειές του στο μυαλό μας και καταφέραμε να προχωρήσουμε νοητά στην ανάλυση των συμβολισμών. Η συζήτηση με τους συντελεστές στο τέλος της παράστασης βοήθησε ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.

Σεμέλη Μητροπούλου

Σεμέλη Μητροπούλου

Η παράσταση παίζεται στην Αθήνα, στον χώρο Theatre Nous-Creative για δύο ακόμα Κυριακές, 30/11 και 21/12 στις 17:00.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
 |
ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top