Είδαμε την Οδύσσεια από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

«Τα παιδιά εκτίθενται στο θέατρο στο νηπιαγωγείο, βλέπουν πολύ θέατρο έως και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, και μετά αυτή η σχέση σταματάει», όπως εξήγησε ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο «πολυμήχανος Οδυσσέας». Η ομάδα Μικρός Βορράς ετοίμασε λοιπόν μία παράσταση στην οποία παρουσιάζει αλλά και εξηγεί το έπος της Οδύσσειας του Ομήρου με τη σειρά στην οποία γράφτηκε.

Οι θεατές στην παράσταση γίνονται συνταξιδιώτες

Αποσπάσματα από το κείμενο μπλέκονται με χιούμορ, ζωντανή μουσική και σύγχρονο τραγούδι, πλησιάζοντας με αυθεντικό τρόπο μία νεολαία που θέλει να μάθει, αλλά δυσκολεύεται να συνδεθεί με το παρελθόν και την παραδοσιακή μάθηση σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες και περισπασμούς.

Οι διαφορετικές απλές μορφές θεάτρου που χρησιμοποιούνται, χωρίς φαντασμαγορικά κοστούμια και σκηνικά, με απλά υλικά και παντομίμα, δείχνουν επίσης στους νέους, που μπορεί να έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, πως μπορούν να κάνουν θέατρο και με ελάχιστα μέσα, ξεκινώντας την αναπαραγωγή ενός αρχαίου κειμένου από την αυλή του σπιτιού τους.

Η διάδραση έρχεται να συμπληρώσει την απλότητα της παρουσίασης.

"ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ΟΜΗΡΟΥ από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

Ακόμα και οι ενήλικες θυμηθήκαμε τελικά ολόκληρη την ιστορία του Οδυσσέα, εντυπώθηκαν οι περιπέτειές του στο μυαλό μας και καταφέραμε να προχωρήσουμε νοητά στην ανάλυση των συμβολισμών. Η συζήτηση με τους συντελεστές στο τέλος της παράστασης βοήθησε ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.

Σεμέλη Μητροπούλου

Η παράσταση παίζεται στην Αθήνα, στον χώρο Theatre Nous-Creative για δύο ακόμα Κυριακές, 30/11 και 21/12 στις 17:00.