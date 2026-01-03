Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»

Το πόσο σημαντική είναι η σύντροφός του Τζένη Οικονόμου αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Secret o Aλέξανδρος Λυκουρέζος. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και ο γνωστός ποικινολόγος νιώθει τυχερός που έχει βρει μία τόσο αξιόλογη σύντροφο:

“Η Τζένη είναι τα πάντα για µένα. Η Τζένη είναι η ζωή µου και η ανάσα µου. Το 2026 θέλω να φέρει υγεία, περισσότερο φως και τη συνέχεια της παρουσίας στη ζωή µου της Τζένης” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τζένη ήρθε στη ζωή του εφτάμιση χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του Ζωής Λάσκαρη, και τον γέμισε χαρά και αισιοδοξία. Το ζευγάρι άλλωστε ήταν μαζί για 41 ολόκληρα χρόνια, και το κενό που του άφησε ο αιφνίδιος θάνατος της αγαπημένης του τον καταρράκωσε ψυχολογικά.

Ήταν άλλωστε τόσο ξαφνικό. Αυτή η ημερομηνία 18 Αυγούστου 2017, που η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, θα τον στοιχειώνει για πάντα.

Ο ποινικολόγος έχει βρει το άλλο του μισό στο πρόσωπο της Τζένης/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

“Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η Ζωή, η γυναίκα µου” τόνισε χαρακτηριστικά ο καταξιωμένος ποινικολόγος. Τότε η κόρη του Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στάθηκε δίπλα του και στήριξε ψυχολογικά ο ένας τον άλλον.

H Τζένη Οικονόμου ήρθε σαν ηλιαχτίδα στη ζωή του Αλέξανδρου Λυκουρέζου γεμίζοντάς τον με χαρά και αισιοδοξία.

Τα ίδια συναισθήματα για εκείνον τρέφει και η ίδια όπως είχε δηλώσει πριν λίγους μήνες στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα "Το πρω1νό".

«Ξεχωρίζω το μυαλό του, το πνεύμα του, τις γνώσεις του, αλλά πάνω απ’ όλα η ψυχή του, η προσωπικότητά του, αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Γλυκύτατος και δοτικός. Συμπαραστέκεται πολύ, φροντίζει, αγαπάει… Είναι όλη του η παρουσία, η εικόνα η σκέψη και τα συναισθήματά του» είχε δήλωσε μεταξύ άλλων.