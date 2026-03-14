Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων

Δύσκολη η κατάσταση της Μέτε Μάριτ – Έχει ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις της

  • Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω επιδείνωσης της χρόνιας πνευμονικής ίνωσης.
  • Η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί από τον Δεκέμβριο, με το παλάτι να ανακοινώνει την ανάγκη για μεταμόσχευση.
  • Η πριγκίπισσα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Ιανουάριο και προσαρμόζει το πρόγραμμα της στην υγεία της.
  • Η Μέτε-Μάριτ έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο με τον Έπσταϊν και αντιμετωπίζει και νομικά προβλήματα λόγω του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.
  • Ο γιος της κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, και αντιμετωπίζει ποινές έως 16 χρόνια.

Άσχημα είναι τα νέα για την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε – Μάριτ, η οποία φέρεται να χρήζει άμεσης μεταμόσχευσης πνεύμονα, καθώς πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση

Όπως αναφέρει το περιοδικό Hello!, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, που έχει παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, έχει να κάνει δημοσία εμφάνιση από τις 28 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκε τη Βιβλιοθήκη Fredrikstad, σε εκδήλωση για την 100η επέτειό της. 

Το παλάτι, τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε ανακοινώσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας της πριγκίπισσας. Όμως τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί και η ανάγκη να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα είναι πλέον επιτακτική. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι, αναφέρεται πως εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων. 

«Η πριγκίπισσα έχει αυξανόμενη ανάγκη για εξατομικευμένη φροντίδα, ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της προσαρμόζεται στην κατάστασή της», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας του Παλατιού, σε συνέντευξή της στο TV2.

 

 

Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση, μια πολύ σοβαρή πάθηση των πνευμόνων, το 2018. Πέρσι, αναφέρθηκε ότι η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, και η ίδια είχε πάρει άδεια για ένα μήνα τον Οκτώβριο για να υποβληθεί σε αποκατάσταση.

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, συνεχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του, αν και δεν έκανε καμία δήλωση για την υγεία της συζύγου του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον Οκτώβριο του 2024 η Μέτε-Μάριτ είχε πάρει αναρρωτική άδεια για αρκετές εβδομάδες, ακυρώνοντας δημόσιες υποχρεώσεις της.

«Όταν γίνεστε 50 ετών, καταλαβαίνετε ότι η ζωή δεν είναι αιώνια», είχε δηλώσει η ίδια στη νορβηγική εφημερίδα DN σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, με την ευκαιρία των 50ών γενεθλίων της.

Δεν είναι όμως μόνο το πρόβλημα υγείας, που απασχολεί την πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ. Η αναφορά του ονόματός της στην υπόθεση Έπσταϊν, είχε σοβαρό αντίκτυπο στη Νορβηγία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα από το αρχείο του Έπσταϊν, τα οποία περιλαμβάνουν σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε – Μάριτ, αλλά και μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον Έπσταϊν την περίοδο 2011 – 2014. 

Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των email, τα οποία αντάλλασσαν για χρόνια. Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή, λέγοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», αποκαλώντας τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό».

Μάλιστα, τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε έπαυλη του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.

«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωση που είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το παλάτι.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η δίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα. 

Ο Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας από προηγούμενη σχέση της, πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως και 16 ετών. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων εκείνων για σεξουαλική κακοποίηση.

